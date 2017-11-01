Эксперт рассказал, как Россия борется с маскирующимися в Сети террористами

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Большинство интернет-ресурсов, которые вербуют террористов в странах СНГ, действуют из-за рубежа, сообщает сотрудник Антитеррористического центра (АТЦ) государств-участников СНГ Антон Арефьев.

Доступность анонимайзеров и других программ запутывающих цифровой след, позволяют террористам маскироваться под граждан России, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политический аналитик Руслан Осташко.

«Более 90% интернет-ресурсов, которые занимаются вербовкой в ряды террористических организаций в странах СНГ, хостятся за рубежом», — сообщил Арефьев во время пресс-конференции.

Он же подчеркнул, что информация была получена по результатам анализа, проведенного Центром в начале этого года. Специалисты АТЦ проанализировали порядка 1800 сетевых ресурсов, которые были признаны содержащими контент террористического или экстремистского толка.

«Интернет — это сфера постоянных споров, и в ближайшие лет пять-семь будет принципиально решаться вопрос о деанонимизации определенных действий в Сети. Если вербовка боевиков происходит через расположенные в другой стране, в другой юрисдикции сервера, то возникает логичный вопрос — как правоохранительным органам получать доказательства, которые будут приняты юрисдикцией той страны, которая занимается расследованием? Дело в том, что если вы ведете переписку через сервера в каких-нибудь офшорах, то запросить информацию у их компаний о предоставлении вам тех или иных данных крайне проблематично, чем и пользуются террористы», — поясняет ситуацию Осташко.

Он же считает, что в эту сферу включается проблема анонимайзеров, с которыми в настоящее время Российская Федерация ведет активную борьбу.

«Роскомнадзор на законных основаниях запрещает некоторые сайты, но если пользователь нажмет одну кнопку в браузере, то сервер начнет думать, что человек находится в стране, где нет подобных запретов. Проблема имеет несколько радикальных и несколько либеральных решений. Можно пойти по пути КНР — поставить большой фаервол и запретить вообще все сервисы, которые не хотят сотрудничать с местными органами власти. Но все понимают, что китайские пользователи при помощи тех самых анонимайзеров научились обходить блокировку и спокойно пользуются запрещенными в Китае Facebook и Google», — продолжает политический консультант.

Собеседник ФАН отмечает, что Россия может пойти и по более либеральному пути, обеспечив полную открытость и свободу в сети Интернет, однако в этой ситуации возникает гораздо более важная проблема — обеспечение государственной безопасности.

«Дело в том, что любой террорист или вербовщик ИГИЛ1 (запрещенная в России организация — прим. ред.) может поставить Россию в качестве отображаемой для сервера страны и будет использовать уже российские IP-адреса, что позволит западным спецслужбам обвинять Москву в том, что она якобы плохо противодействует вербовке. Таким образом члены опасных бандформирований маскируют свою принадлежность в Сети, чтобы нельзя было выяснить откуда на самом деле происходит вербовка или организация теракта», — подчеркивает аналитик.

Руслан Осташко уверен, что универсального решения сложившейся проблемы не существует, потому что правда всегда остается где-то посередине.

«Здесь не нужно идти на поводу у либералов и разрешать полную свободу, но и путь Китая нам не очень подходит. Я думаю, Россия найдет какую-то золотую середину, потому что мы обладаем цифровым суверенитетом, у нас свои почтовые системы, свои поисковики и много своих программ, которые дублируют многие популярные западные сервисы. И если Запад вдруг решит нас отключить, мы не пропадем. Но зато мы обеспечим свою безопасность и безопасность граждан России», — заключил Осташко.

Напомним, с 1 ноября в Российской Федерации вступает в силу закон, определяющий обязанности владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров, а также операторов поисковых систем по ограничению доступа к запрещенным данным. По замыслу разработчиков проекта, это должно ограничить жителям РФ доступ к запрещенным сайтам.

1 Организация запрещена на территории РФ.