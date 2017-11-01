"Покажите правду": украинцы возмутились говорящими по-русски героями "Киборгов"

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Киев, 1 октября. Госкино Украины презентовало официальный трейлер художественного фильма режиссера Ахтема Сейтаблаева «Киборги», в котором показан взгляд украинской стороны на события в Донбассе. Украинцы назвали «позором» киноленту, в которой половина героев говорят по-русски.

На Украине презентовали трейлер фильма «Киборги», созданного компанией «Идас Фильм» при поддержке украинского Госкино. В описании ролика на сайте Госкино в Facebook отмечается, что герои ленты «ради общей победы готовы стоять до конца». Режиссер Ахтем Сейтаблаев представил взгляд украинских силовиков на события в Донбассе.

Украинцы прокомментировали первый трейлер, отметив бесконечную проблему двуязычия в кинематографе страны.

«Одного не могу понять: почему снова половина героев говорит по-русски? — спрашивает Андрей Смолий. — Зачем навязывать два языка».

Языковой вопрос на Украине является одним из наболевших на фоне принятия Киевом нового закона об образовании, который в Европе рассматривается как ущемление прав нацменьшинств.

«Это позор! Украинцы смотреть это не будут, — считает Анна Бутова. — Стыдно за такие деньги снимать фильм с двумя языками. В АТО находятся и грузины, и поляки, тогда почему их язык в фильме не звучит? Это дискриминация. Покажите правду грабежей, как военные пользуются услугами продажных женщин. Кинематограф не должен пропагандировать два языка и игнорировать другие».

Также украинцы оценили и сам трейлер, отметив, что ожидали от него большего.

«Честно говоря, тизер был атмосферней, а трейлер не зацепил. Ну что ж, буду надеяться, что фильм зацепит», — написал Виталик Гордиенко.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР. По оценке ООН, в Донбассе погибли более 10 000 человек.

Урегулированием украинского кризиса занимаются в Минске и на уровне главе стран «нормандской четверки». Несмотря на многочисленные соглашения по прекращению огня, ВСУ продолжают обстрелы территорий Донбасса.