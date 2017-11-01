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Покажите правду: украинцы возмутились говорящими по-русски героями «Киборгов»
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    Покажите правду: украинцы возмутились говорящими по-русски героями «Киборгов»

    16:44  1 Ноября 2017
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    "Покажите правду": украинцы возмутились говорящими по-русски героями "Киборгов"

    Киев, 1 октября. Госкино Украины презентовало официальный трейлер художественного фильма режиссера Ахтема Сейтаблаева «Киборги», в котором показан взгляд украинской стороны на события в Донбассе. Украинцы назвали «позором» киноленту, в которой половина героев говорят по-русски. 

    На Украине презентовали трейлер фильма «Киборги», созданного компанией «Идас Фильм» при поддержке украинского Госкино. В описании ролика на сайте Госкино в Facebook отмечается, что герои ленты «ради общей победы готовы стоять до конца». Режиссер Ахтем Сейтаблаев представил взгляд украинских силовиков на события в Донбассе. 

    Украинцы прокомментировали первый трейлер, отметив бесконечную проблему двуязычия в кинематографе страны. 

    «Одного не могу понять: почему снова половина героев говорит по-русски? — спрашивает Андрей Смолий. — Зачем навязывать два языка». 

    Языковой вопрос на Украине является одним из наболевших на фоне принятия Киевом нового закона об образовании, который в Европе рассматривается как ущемление прав нацменьшинств.

    Покажите правду: украинцы возмутились говорящими по-русски героями «Киборгов»

    «Это позор! Украинцы смотреть это не будут, — считает Анна Бутова. — Стыдно за такие деньги снимать фильм с двумя языками. В АТО находятся и грузины, и поляки, тогда почему их язык в фильме не звучит? Это дискриминация. Покажите правду грабежей, как военные пользуются услугами продажных женщин. Кинематограф не должен пропагандировать два языка и игнорировать другие». 

    "Покажите правду": украинцы возмутились говорящими по-русски героями "Киборгов"

    Также украинцы оценили и сам трейлер, отметив, что ожидали от него большего. 

    «Честно говоря, тизер был атмосферней, а трейлер не зацепил. Ну что ж, буду надеяться, что фильм зацепит», — написал Виталик Гордиенко. 

    Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР. По оценке ООН, в Донбассе погибли более 10 000 человек.

    Урегулированием украинского кризиса занимаются в Минске и на уровне главе стран «нормандской четверки». Несмотря на многочисленные соглашения по прекращению огня, ВСУ продолжают обстрелы территорий Донбасса. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #донбасс #украина #кино
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