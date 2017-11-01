Пятилетний ребенок впал в кому после визита к стоматологу в Томской области

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Красноярск, 1 ноября. Пятилетний мальчик впал в кому после стоматологической операции в Каргасокской районной больнице в Томской области.

Как говорится в сообщении регионального Следственного управления СКР, в полицию обратилась жительница поселка Каргасок. Ребенок впал в кому после проведения стоматологической операции под общим наркозом и впоследствии был транспортирован в детскую городскую больницу № 1 Томска. Врачи поместили его в отделение реанимации, где он находится в состоянии комы.

В Каргасокской районной больнице опрашиваются медицинские работники, изъята медицинская документация. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Иваново стая бродячих собак набросилась на девятилетнего ребенка.