Опубликованы фото с похорон Окуевой в Днепре

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Днепр, 1 ноября. Убитая в Киевской области боец ВСУ Амина Окуева была похоронена на Краснопольском кладбище в Днепре (бывший Днепропетровск). Похороны проводились по мусульманским обычаям.

Как сообщают украинские СМИ, на Краснопольском кладбище с утра дежурили полицейские и взрывотехники. Согласно предварительным данным, Окуеву похоронили рядом с чеченским боевиком Исой Мунаевым, который участвовал в первой и второй чеченских войнах, а также в военном конфликте в Донбассе. В Сети уже появились фото с похорон.





Напомним, что воевавшая на стороне ВСУ уроженка Одессы Амина Окуева была убита 30 октября в районе села Глевахи Киевской области. Неизвестные обстреляли машину, в которой находилась Окуева, от полученных травм женщина скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что Окуева готовила программу о кавказских боевиках для телеканала ATR. Кроме того, СМИ передавали, что убитая была помощницей украинского депутата Игоря Мосийчука, на которого также было совершено покушение.