Опубликованы фото с похорон Окуевой в Днепре
Днепр, 1 ноября. Убитая в Киевской области боец ВСУ Амина Окуева была похоронена на Краснопольском кладбище в Днепре (бывший Днепропетровск). Похороны проводились по мусульманским обычаям.
Как сообщают украинские СМИ, на Краснопольском кладбище с утра дежурили полицейские и взрывотехники. Согласно предварительным данным, Окуеву похоронили рядом с чеченским боевиком Исой Мунаевым, который участвовал в первой и второй чеченских войнах, а также в военном конфликте в Донбассе. В Сети уже появились фото с похорон.
Напомним, что воевавшая на стороне ВСУ уроженка Одессы Амина Окуева была убита 30 октября в районе села Глевахи Киевской области. Неизвестные обстреляли машину, в которой находилась Окуева, от полученных травм женщина скончалась на месте.
Ранее сообщалось, что Окуева готовила программу о кавказских боевиках для телеканала ATR. Кроме того, СМИ передавали, что убитая была помощницей украинского депутата Игоря Мосийчука, на которого также было совершено покушение.
Окуеву похоронили в Днепре рядом с Исой Мунаевым pic.twitter.com/61rf8mitEq— Александр Коц (@sashakots) November 1, 2017