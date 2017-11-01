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Происшествия
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Украина
Опубликованы фото с похорон Окуевой в Днепре
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    Опубликованы фото с похорон Окуевой в Днепре

    16:08  1 Ноября 2017
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    Опубликованы фото с похорон Окуевой в Днепре

    Днепр, 1 ноября. Убитая в Киевской области боец ВСУ Амина Окуева была похоронена на Краснопольском кладбище в Днепре (бывший Днепропетровск). Похороны проводились по мусульманским обычаям.

    Как сообщают украинские СМИ, на Краснопольском кладбище с утра дежурили полицейские и взрывотехники. Согласно предварительным данным, Окуеву похоронили рядом с чеченским боевиком Исой Мунаевым, который участвовал в первой и второй чеченских войнах, а также в военном конфликте в Донбассе. В Сети уже появились фото с похорон.

    Опубликованы фото с похорон Окуевой в Днепре

    Напомним, что воевавшая на стороне ВСУ уроженка Одессы Амина Окуева была убита 30 октября в районе села Глевахи Киевской области. Неизвестные обстреляли машину, в которой находилась Окуева, от полученных травм женщина скончалась на месте.

    Ранее сообщалось, что Окуева готовила программу о кавказских боевиках для телеканала ATR. Кроме того, СМИ передавали, что убитая была помощницей украинского депутата Игоря Мосийчука, на которого также было совершено покушение.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #похороны #днепр #окуева
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