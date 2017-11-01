Украинский депутат объяснил отказ Рады инициировать отставку Авакова

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Киев, 1 ноября. Аппарат учета законопроектов Верховной рады Украины отказывается регистрировать проект постановления об отставке главы МВД Арсена Авакова. Об этом заявил депутат всеукраинского объединения «Свобода» Юрий Левченко.

По словам депутата, он более четырех часов пытался зарегистрировать в Верховной раде проект постановления об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий главы МВД до окончания расследования уголовного дела о закупках рюкзаков для спецподразделений украинской полиции. Однако начальник отдела регистрации и учета законопроектов Рады Надежда Лелейко заявила, что она имеет право не регистрировать законодательные инициативы народных депутатов, если они «не соответствуют действующему законодательству».

Позднее по совету сотрудников отдела регистрации Левченко попытался связаться с председателем Верховной рады Андреем Парубием, чтобы добиться регистрации своей законодательной инициативы. Однако все попытки дозвониться до Парубия оказались безуспешными.

Левченко напомнил, что Аваков и Парубий являются членами партии «Народной фронт», выразив мнение, что именно поэтому сотрудники аппарата Рады незаконно отказывают в регистрации проекта постановления об отставке главы МВД. В этой связи украинский депутат решил публично обратиться к Андрею Парубию.

«Андрей, прошу прекратить нарушение Конституции Украины и Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» и зарегистрировать наш проект постановления об отстранении министра внутренних дел Арсена Авакова», — написал Левченко на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что Андрей Парубий не имеет права «узурпировать полномочия избранного законодательного органа».

Накануне национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замглавы МВД и сына Арсена Авакова по делу о растрате 520 тысяч долларов при закупке рюкзаков для министерства в 2015 году. В МВД Украины назвали дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Сам Арсен Аваков заявил, что на него хотят оказать давление, отметив, что в суде докажет невиновность своего сына. Позднее депутат Рады от «Батькивщины» Игорь Луценко предложил Авакову инициировать свою отставку в связи с данным расследованием.