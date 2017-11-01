Киевский футбольный клуб «Динамо» «декоммунизировал» свой сайт

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Киев, 1 ноября. Киевский футбольный клуб «Динамо» отказался от русскоязычной версии своего сайта.

С 1 ноября «Динамо» решил отказаться от русского языка на своем сайте. С этого дня просматривать портал киевского футбольного клуба можно только в двух языковых версиях — украинской и английской. Посетители подтверждают, что в правом верхнему углу сайта теперь отсутствует значок с флагом России.

Изменения грядут и у одноименного клуба из России. Месяц назад появилась информация, что руководство московского «Динамо» рассмотрит отставку главного тренера команды Юрия Калитвинцева. Под руководством 49-летнего тренера футболисты московского клуба занимают предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего 10 очков после 12 туров.

Напомним, Калитвинцев возглавил «Динамо» летом прошлого года после вылета команды из Премьер-лиги.