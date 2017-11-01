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Киевский футбольный клуб «Динамо» «декоммунизировал» свой сайт
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    Киевский футбольный клуб «Динамо» «декоммунизировал» свой сайт

    16:08  1 Ноября 2017
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    Киевский футбольный клуб «Динамо» «декоммунизировал» свой сайт

    Киев, 1 ноября. Киевский футбольный клуб «Динамо» отказался от русскоязычной версии своего сайта.

    С 1 ноября «Динамо» решил отказаться от русского языка на своем сайте. С этого дня просматривать портал киевского футбольного клуба можно только в двух языковых версиях — украинской и английской. Посетители подтверждают, что в правом верхнему углу сайта теперь отсутствует значок с флагом России.

    Изменения грядут и у одноименного клуба из России. Месяц назад появилась информация, что руководство московского «Динамо» рассмотрит отставку главного тренера команды Юрия Калитвинцева. Под руководством 49-летнего тренера футболисты московского клуба занимают предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего 10 очков после 12 туров.

    Напомним, Калитвинцев возглавил «Динамо» летом прошлого года после вылета команды из Премьер-лиги.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #футбол #киев #украина #динамо #декоммунизация #сайт
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