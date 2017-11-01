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Общество
Трое мужчин рассказали о домогательствах со стороны Кевина Спейси
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    Трое мужчин рассказали о домогательствах со стороны Кевина Спейси

    16:13  1 Ноября 2017  /обновлено: 16:15  01 Ноября 2017
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    Трое мужчин рассказали о домогательствах Кевина Спейси

    Москва, 1 ноября. Сразу несколько мужчин рассказали о домогательствах со стороны американского актера Кевина Спейси. В частности, опытом не самого приятного общения с обладателем двух премий «Оскар» поделился мексиканский актер Роберто Кавасос. 

    На своей странице в социальной сети Facebook Кавасос сообщил, что принуждение сексуального характера произошло в баре лондонского театра, художественным руководителем которого Спейси был с 2004 по 2015 год. Причем, как утверждает Кавасос, для Спейси это было совершенно привычным поведением. 

    Кроме Кавасоса о домогательствах со стороны Спейси в последнее время также рассказали режиссер Тони Монтана, заявивший, что в 2003 году ему пришлось отбиваться от нетрезвого Спейси в одном из баров Лос-Анджелеса, и бармен из Великобритании по имени Дэниел Бил, который обвинил голливудскую звезду в демонстрации своего полового органа.

    Напомним, звезда фильмов «Подозрительные лица», «Красота по-американски» и сериала «Карточный домик» оказался в центре скандала, после того как его обвинил в домогательствах актер Энтони Рэпп.  

    Автор: Федор Веснин
    #обвинение #домогательства #кевин спейси
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