Сирия и Оман подписали меморандум о сотрудничестве в области нефти и газа

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Маскат, 1 ноября. В столице Омана был подписан меморандум о расширении перспектив сотрудничества Дамаска и Маската в сфере нефтегазовой промышленности.

Страны достигли соглашение в ходе визита министра нефти и минеральных ресурсов Сирийской арабской республики Али Ганема в Султанат Оман. Чиновник провел ряд переговоров о вариантах расширения сотрудничества в сфере нефтяной и газовой промышленности.

Обсуждались возможности повышения квалификации сотрудников данных сфер, а также обмен опытом между специалистами. Али Ганем отметил по итогам визита, что подписанный меморандум станет прочной базой для реализации двустороннего сотрудничества между Сирией и Оманом, а также подчеркнул значимость опыта Омана в вопросах энергетики.