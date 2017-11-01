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Сирия и Оман подписали меморандум о сотрудничестве в области нефти и газа
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    Сирия и Оман подписали меморандум о сотрудничестве в области нефти и газа

    15:42  1 Ноября 2017
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    Сирия и Оман подписали меморандум о сотрудничестве в области нефти и газа

    Маскат, 1 ноября. В столице Омана был подписан меморандум о расширении перспектив сотрудничества Дамаска и Маската в сфере нефтегазовой промышленности.

    Страны достигли соглашение в ходе визита министра нефти и минеральных ресурсов Сирийской арабской республики Али Ганема в Султанат Оман. Чиновник провел ряд переговоров о вариантах расширения сотрудничества в сфере нефтяной и газовой промышленности.

    Обсуждались возможности повышения квалификации сотрудников данных сфер, а также обмен опытом между специалистами. Али Ганем отметил по итогам визита, что подписанный меморандум станет прочной базой для реализации двустороннего сотрудничества между Сирией и Оманом, а также подчеркнул значимость опыта Омана в вопросах энергетики.

    Сирия и Оман подписали меморандум о сотрудничестве в области нефти и газа

    Автор: Алексей Громов
    #нефть #сирия #газ #оман
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