Жилин: Российский А-100 «Премьер» ослепит и оглушит США и НАТО

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Серийные поставки многофункционального самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 в российскую армию начнутся уже в 2020 году. С таким заявлением сегодня выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящий момент российский «летающий радиолокатор» уже проходит испытания и выполнил серию тестовых полетов.

А-100 «Премьер» способен обнаруживать и сопровождать воздушные и другие цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией, напоминает военный аналитик Александр Жилин.

Тем не менее этим его функции не исчерпываются. А-100 также значительно усилит стратегический потенциал РФ, способность противостоять любой ядерной агрессии. В случае начала гипотетической Третьей мировой войны этот самолет «ослепит и оглушит» войска США и НАТО», уверен эксперт.

«А-100 «Премьер» сейчас попросту не с чем сравнивать. Все технические характеристики новейшего российского самолета-разведчика строго засекречены. Единственная утечка, которая была до сих пор, это то, что вся его начинка построена на «цифре». Дальность его локатора, прочие возможности самолета — все это до сих пор за семью печатями. Но удивляться здесь нечему. Подобного рода техника всегда является совершенно секретной, так как имеет стратегическое значение. Самолет А-100 — это не просто средство разведки, но также инструмент управления войсками в случае конфликта, в том числе и ядерного. Все имеющиеся у нее средства сохранения ядерного паритета держатся Россией в строжайшем секрете, и А-100 здесь не исключение», — заявил военный эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Заявление Шойгу о скором начале серийных поставок новых «летающих локаторов» в российскую армию показывает, что в ближайшие десятилетия Россия по-прежнему будет способна встретить и отразить любой вызов НАТО — включая гипотетический ядерный удар со стороны Североатлантического альянса.