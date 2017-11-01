Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» скончался в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 ноября. Актер Сергей Кудрявцев, снявшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», скончался от долгой болезни. Ему было 56 лет.

Прощание с актером состоится 3 ноября в петербургском театре Ленсовета, в котором Кудрявцев работал с 2005 года. Об этом интернет-изданию «Регион Online» сообщили в пресс-службе театра.

Сергей Кудрявцев родился в 1961 году в Эстонии, после школы перебрался в Ленинград, где стал студентом Института театра, музыки и кинематографии. По окончании вуза работал в Александринском театре. В 1981 году снялся в главной роли в фильме-спектакле «Сказку эту поведаю теперь я свету». Также актер был задействован в съемках телесериалов «Идиот», «Клим», «Седьмая руна».