Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилой коллекционер в Омске отдал более 200 тысяч рублей за фальшивки
Общество
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» скончался в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» скончался в Петербурге

    15:47  1 Ноября 2017
    86

    Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» скончался в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 ноября. Актер Сергей Кудрявцев, снявшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», скончался от долгой болезни. Ему было 56 лет.

    Прощание с актером состоится 3 ноября в петербургском театре Ленсовета, в котором Кудрявцев работал с 2005 года. Об этом интернет-изданию «Регион Online» сообщили в пресс-службе театра.

    Сергей Кудрявцев родился в 1961 году в Эстонии, после школы перебрался в Ленинград, где стал студентом Института театра, музыки и кинематографии. По окончании вуза работал в Александринском театре. В 1981 году снялся в главной роли в фильме-спектакле «Сказку эту поведаю теперь я свету». Также актер был задействован в съемках телесериалов «Идиот», «Клим», «Седьмая руна».

    Автор: Татьяна Барашкова
    #смерть #сергей кудрявцев #улицы разбитых фонарей
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        375
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        394
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        2200
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6743