Ученые рассказали, как отразится на человеке глобальное потепление

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Москва, 1 ноября. Глобальное потепление повлияет на развитие многих заболеваний, а также приведет к распространению «климатических беженцев», говорится в отчете, подготовленном специалистами из 24 исследовательских организаций.

Как сообщается в работе, размещенной на сайте проекта Lancet Countdown, высокая температура отразилась на большом количестве людей в период с 2000 по 2016 годы. По оценкам медиков, глобальное потепление может спровоцировать рост многих опасных заболеваний.

В 30 странах, в которых погодные условия и температура влияют на качество урожая, люди со временем стали больше голодать — в 2016 году количество людей выросло до 422 млн, тогда как в 1990 года эта цифра не превышала 398 млн.

По мнению специалистов, в результате глобального потепления прогнозируется увеличение ареала обитания комаров вида Aedes aegypti, которые переносят костоломную лихорадку денге, а также различные погодные изменения, среди которых увеличение количества осадков и рост температур в некоторых регионах. Из-за этого местные жители становятся «климатическими беженцами». Их ряды пополняют предприниматели и фермеры, доход которых напрямую зависит от погодных условий, передает агентство «Ридус».

Напомним, ранее сообщалось, что в будущем атмосфера Земли может стать гораздо более опасной для всего живого на планете, порождая разрушительные ураганы.