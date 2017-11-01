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Ученые рассказали, как отразится на человеке глобальное потепление
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    Ученые рассказали, как отразится на человеке глобальное потепление

    16:41  1 Ноября 2017
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    Ученые рассказали, как отразится на человеке глобальное потепление

    Москва, 1 ноября. Глобальное потепление повлияет на развитие многих заболеваний, а также приведет к распространению «климатических беженцев», говорится в отчете, подготовленном специалистами из 24 исследовательских организаций.

    Как сообщается в работе, размещенной на сайте проекта Lancet Countdown, высокая температура отразилась на большом количестве людей в период с 2000 по 2016 годы. По оценкам медиков, глобальное потепление может спровоцировать рост многих опасных заболеваний.

    В 30 странах, в которых погодные условия и температура влияют на качество урожая, люди со временем стали больше голодать — в 2016 году количество людей выросло до 422 млн, тогда как в 1990 года эта цифра не превышала 398 млн.

    По мнению специалистов, в результате глобального потепления прогнозируется увеличение ареала обитания комаров вида Aedes aegypti, которые переносят костоломную лихорадку денге, а также различные погодные изменения, среди которых увеличение количества осадков и рост температур в некоторых регионах. Из-за этого местные жители становятся «климатическими беженцами». Их ряды пополняют предприниматели и фермеры, доход которых напрямую зависит от погодных условий, передает агентство «Ридус».

    Ученые рассказали, как отразится на человеке глобальное потепление

    Напомним, ранее сообщалось, что в будущем атмосфера Земли может стать гораздо более опасной для всего живого на планете, порождая разрушительные ураганы.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #глобальное потепление
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