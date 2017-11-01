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Трамп раскритиковал розыгрыш американских виз после теракта в Нью-Йорке
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    Трамп раскритиковал розыгрыш американских виз после теракта в Нью-Йорке

    15:35  1 Ноября 2017
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    Трамп раскритиковал розыгрыш американских виз после теракта в Нью-Йорке

    Вашингтон, 1 ноября. Президент США Дональд Трамп выступил с критикой Диверсификационной лотереи (Diversity Visa Lottery Program), которая позволяла иностранцам получать визы, дающие право на получение статуса постоянного жителя Соединенных Штатов.

    На своей странице в Twitter Трамп раскритиковал программу розыгрыша виз для иностранцев. Он убежден, что следствием этой лотереи стал теракт в Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь человек.

    «Террорист прибыл в нашу страну благодаря так называемой Диверсификационной лотерее, прелести Чака Шумера (сенатора от Демократической партии США. — Прим. ФАН), — заявил американский президент в социальной сети. — Я хочу реальных заслуг».

    Глава США намерен прекратить работу этой программы.

    «Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, — пояснил он, — больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #трамп #визы #теракт #нью-йорк #программа
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