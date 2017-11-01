Трамп раскритиковал розыгрыш американских виз после теракта в Нью-Йорке

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Вашингтон, 1 ноября. Президент США Дональд Трамп выступил с критикой Диверсификационной лотереи (Diversity Visa Lottery Program), которая позволяла иностранцам получать визы, дающие право на получение статуса постоянного жителя Соединенных Штатов.

На своей странице в Twitter Трамп раскритиковал программу розыгрыша виз для иностранцев. Он убежден, что следствием этой лотереи стал теракт в Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь человек.

«Террорист прибыл в нашу страну благодаря так называемой Диверсификационной лотерее, прелести Чака Шумера (сенатора от Демократической партии США. — Прим. ФАН), — заявил американский президент в социальной сети. — Я хочу реальных заслуг».

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Глава США намерен прекратить работу этой программы.

«Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, — пояснил он, — больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными».