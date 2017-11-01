«Газпром» построил более половины газопровода «Сила Сибири»

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Москва, 1 ноября. Российская компания «Газпром» планирует к концу года построить 1340 км газопровода «Сила Сибири». Об этом в среду заявил глава компании Алексей Миллер.

«На текущий момент пройден «экватор» — построено 1120 км «Силы Сибири». По итогам года будет построено около 1340 км газопровода», — отметил он.

По словам топ-менеджера, в строительстве газопровода участвуют 15 тыс. человек и 6 тыс. единиц техники.

Напомним, что «Сила Сибири» является одним из флагманских проектов «Газпрома». Он предполагает строительство магистрального газопровода из Якутии в Приморский край, а оттуда — в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Общая протяженность газопровода составит 2158 км, а пропускная способность — 38 млрд кубометров газа в год. Стоимость строительства «Силы Сибири» оценивается в 800 млрд рублей, однако, по некоторым данным, она может превысить 1 трлн рублей. Предполагается, что первые поставки газа в Китай начнутся в 2019 году.