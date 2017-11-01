Ростуризм предложил санаториям Крыма давать скидку пенсионерам в межсезонье

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Москва, 1 ноября. Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил о необходимости создания пула санаториев и пансионатов, которые готовы недорого предоставлять услуги в межсезонье. Об этом Сафонов заявил на пресс-конференции «Туризм в Крыму: итоги сезона и планы на будущий год».

По его словам, необходимо уделить особое внимание реализации федерального проекта «Доступное путешествие» на территории Крыма, а также максимально использовать потенциал санаторно-курортного комплекса на полуострове, отметив, что он имеет особое значение для пенсионеров и людей с невысоким уровнем достатка.

«Нам необходимо сформировать пул санаториев и пансионатов, которые готовы недорого предоставлять услуги в межсезонье. Объединить их в рамках республиканской маркетинговой программы под условным названием «Крымская здравница», — отметил Сафонов.

Он также добавил, что данная инициатива имеет ключевое значение для реализации национальной задачи по укреплению здоровья россиян. Кроме того, данный проект открывает новые перспективы для крымских здравниц.