Украинский политолог назвал всесильными российские спецслужбы

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Украинский политолог Максим Яли в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» назвал российские спецслужбы всесильными.

Присутствующие в студии обсуждали теракт в Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь человек.

«В Нью-Йорке это первый теракт со времен «9/11». Вчера мы здесь обсуждали арест Манафорта. Безусловно, теракт отвлек внимание американской общественности от расследования, от громких заявлений, которые вчера полностью занимали информационное пространство Соединенных Штатов. Это первый, условно говоря, бонус для Трампа», — считает Яли.

Также Яли поделился мнением насчет того, можно ли было предотвратить теракт, если бы между российскими и западными спецслужбами было налажено взаимодействие.

«Это одиночка [подозреваемый], это я к тезису о том, что обмен информацией с российскими спецслужбами мог бы этот теракт как-то предотвратить. Одиночек не способны отслеживать даже всесильные российские спецслужбы», — высказался Яли.

Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн опроверг заявление Яли. По словам Хинштейна, обмен информацией мог бы оказаться очень полезным и эффективным.

«Одиночка должен, как минимум, хотя бы контактировать с окружающей действительностью или хотя бы посещать сайты, связанные с террористической деятельностью. Террористов, которые готовятся к совершению терактов и которые ни с кем не контактируют, не читают соответствующих сайтов и литературы, не существует. И здесь, бесспорно, информация, которую могла бы предоставлять и Российская Федерация, и другие страны, работающие во взаимодействии с нами, являлась бы крайне ценной», — заключил Хинштейн.

«Газета.ru» сообщает, что теракт в Нью-Йорке 31 октября совершил 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов.