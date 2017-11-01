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Песков о теракте в Нью-Йорке: Трагическая, бесчеловечная атака
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    Песков о теракте в Нью-Йорке: Трагическая, бесчеловечная атака

    15:36  1 Ноября 2017
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    Песков о теракте в Нью-Йорке: Трагическая, бесчеловечная атака

    Москва, 1 ноября. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал бесчеловечной и трагической террористическую атаку в Нью-Йорке, которая произошла днем 30 октября в одном из крупнейших городов США. 

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал теракт в Нью-Йорке, выразив соболезнования семьям погибших. 

    «Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная», — заявил он во время пресс-конференции. 

    Песков о теракте в Нью-Йорке: Трагическая, бесчеловечная атака

    Напомним, что 30 октября грузовик выехал на велотрек в юго-западной части Манхэттэна, сбивая велосипедистов. Затем грузовик врезался в автобус со школьниками. Полиция рассматривает инцидент как теракт, его жертвами стали восемь человек, десять пострадали.

    По данным правохранителей Нью-Йорка, задержанным оказался уроженец Узбекистана, который приехал в США по грин-карте. В машине подозреваемого находилась записка, в которой было сказано, что атака совершена от имени запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, сообщил канал NBC. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #песков #кремль #теракт #нью-йорк
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