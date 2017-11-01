Стая бродячих собак набросилась на девятилетнего ребенка в Иваново

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Иваново, 1 ноября. Девятилетний мальчик едва не стал жертвой нападения стаи бродячих собак в городе Иваново. «Друзья человека» набросились на мальчика, который гулял в микрорайоне с частной жилой застройкой, во вторник.

На ребенка набросилась свора, состоявшая сразу из 13 собак. Случайный прохожий смог отбить ребенка у животных.

Мальчик сильно пострадал при нападении. Он был доставлен в Областную детскую больницу с многочисленными рваными ранами головы, шеи, спины и плеч. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, сообщает «Свободная пресса». Ребенок находится в реанимации.

После нападения в ивановской мэрии экстренное заседание, в ходе которого глава города поручил принять усиленные меры по борьбе с бродячими животными. В связи с нападением, которое едва не привело к фатальным последствиям, региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "халатность". Проводятся необходимые оперативные мероприятия.