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Женщину, убившую подругу и изуродовавшую труп, арестовали на Урале
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    Женщину, убившую подругу и изуродовавшую труп, арестовали на Урале

    15:16  1 Ноября 2017
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    Женщину, убившую подругу и изуродовавшую труп, арестовали на Урале

    Екатеринбург, 1 ноября. В Свердловской области арестована 30-летняя женщина, которую обвиняют в жестоком убийстве подруге, сообщают местные следователи.

    5 августа обвиняемая и погибшая отправлялись на вечеринку, где планировали выпить, пишет Ura.ru. По дороге между ними произошла ссора, она переросла в драку, в результате которой одна из женщин была убита: от множественных травм, как показало вскрытие, у нее произошел разрыв сердца.

    Согласно одной из версий, конфликт между «подругами» мог произойти из-за отношений с одним и тем же мужчиной. Совершив убийство, обвиняемая изуродовала лицо погибшей и продолжила путь на вечеринку.

    Согласно данным следствия, совершившая убийство – рецидивистка, ранее она была осуждена четыре раза по статьям «кража» и «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть».

    Автор: Алексей Громов
    #арест #урал #убийство
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