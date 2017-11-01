Тела четверых моряков найдены на месте крушения турецкого судна в Черном море

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Москва, 1 ноября. Турецкое грузовое судно Bilal Bal затонуло во вторник в Черном море недалеко от портового города Шиле на северо-востоке провинции Стамбул.

На борту сухогруза находились одиннадцать моряков, судно, как сообщают турецкие СМИ, следовало из турецкого порта Гемлик в Мраморном море в черноморский порт Эригли. В результате поисково-спасательной операции, которая продолжается и в настоящее время, обнаружены тела четырех членов экипажа. Ранее на поверхности воды были найдены пустые спасательные лодки и спасательные жилеты.

Сообщается, что в поисково-спасательной операции принимают участие три лодки, один вертолет и один самолет.