Путин поблагодарил Рухани за организацию трехсторонней встречи в Тегеране

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Тегеран, 1 ноября. Президент России Владимир Путин, который в среду посетил Тегеран с рабочим визитом, встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Российский лидер поблагодарил главу исламской республики за организацию трехсторонних переговоров между Россией, Ираном и Азербайджаном. Президент Ирана, в свою очередь, отметил, что Москва и Тегеран вместе играют важную роль в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке.

«Нам очень приятно, что помимо двусторонних отношений, наши две страны играют важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе», — сказал Рухани.

Напомним, что в среду в Тегеране стартует саммит, в котором участвуют Россия, Иран и Азербайджан. Стороны планируют обсудить взаимодействие в области борьбы с терроризмом и наркоторговлей, а также сотрудничество в культурной и экономической сферах. В частности, речь пойдет о совместных энергетических и транспортных проектах.