Серийное производство электромобилей запустят в Приморье в 2019 году

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Владивосток, 1 ноября. Российско-японское предприятие «Прометей» планирует начать производство электромобилей в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.

Предприятие «Прометей» было создано японской корпорацией Arai Shoji Co. Ltd и российской группой компаний «Сумотори». По словам главы «Сумотори» Виталия Веркеенко, изначально компания планировала заняться переоборудованием подержанных японских автомобилей в электрокары, однако с учетом стремительного развития рынка электромобилей было принято решение о начале производства новых авто.

«EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта - производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье», — пояснил Веркеенко.

Он также добавил, что в 2018 году инвесторы приступят к строительству завода, а первые электромобили сойдут с конвейера в 2019 году. Предполагаемый объем инвестиций составит около 500 миллионов рублей. Кроме того, новое производство даст более 100 новых рабочих мест.