Алеппо: броня внедорожника спасла главаря «Ахрар аш-Шам» от расстрела

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Алеппо, 1 ноября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» попытались ликвидировать лидера противостоящей им группировки.

Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на местные источники, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) попытались атаковать одного из лидеров исламистов «Ахрар аш-Шам», которая ранее входила в состав «Ан-Нусры», но сейчас формирования враждуют друг с другом.

Террористы заметили автомобиль высокопоставленного боевика, известного под именем Абу Салех Тахан, в районе контрольно-пропускного пункта Аль-Баркум на юге провинции Алеппо и открыли по нему огонь из стрелкового оружия.

Автомобиль лидера «Ахрар аш-Шам» оказался бронированным, и боевику удалось скрыться.

1 Организация запрещена на территории РФ.