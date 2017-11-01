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Алеппо: броня внедорожника спасла главаря «Ахрар аш-Шам» от расстрела
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    Алеппо: броня внедорожника спасла главаря «Ахрар аш-Шам» от расстрела

    15:26  1 Ноября 2017
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    Алеппо: броня внедорожника спасла главаря «Ахрар аш-Шам» от расстрела

    Алеппо, 1 ноября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» попытались ликвидировать лидера противостоящей им группировки.

    Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на местные источники, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) попытались атаковать одного из лидеров исламистов «Ахрар аш-Шам», которая ранее входила в состав «Ан-Нусры», но сейчас формирования враждуют друг с другом.

    Террористы заметили автомобиль высокопоставленного боевика, известного под именем Абу Салех Тахан, в районе контрольно-пропускного пункта Аль-Баркум на юге провинции Алеппо и открыли по нему огонь из стрелкового оружия.

    Автомобиль лидера «Ахрар аш-Шам» оказался бронированным, и боевику удалось скрыться.

    Алеппо: броня внедорожника спасла главаря «Ахрар аш-Шам» от расстрела

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #джебхат ан-нусра #ахрар аш-шам
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