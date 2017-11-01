Лесное озеро вместе с рыбой исчезло под землей во Владимирской области
Ярославль, 1 ноября. Лесное озеро вместе с рыбой внезапно для местных жителей исчезло под землей во Владимирской области, сообщил заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды региона Иван Шапошников.
Необычное явление произошло в Вязниковском районе. По словам местных жителей, лесное озеро внезапно пропало под землей. Они подчеркнули, что диаметр водоема достигал порядка 140 метров. Кроме того, в озере водилась рыба, которая пропала вместе с ним.
«Причина в общем-то банальная – образование карстовой воронки, — цитирует Шапошникова РИА Новости. — Это происходит по всему миру, в местах, где есть карстовые образования. Произошел какой-то очередной обвал карста, и в этот провал и ушло озеро».
Эксперт обратил внимание, что сложно на данный момент сказать, наполнится ли озеро водой снова.
«Бывает, что восстанавливается», — констатировал он.