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Лесное озеро вместе с рыбой исчезло под землей во Владимирской области
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    Лесное озеро вместе с рыбой исчезло под землей во Владимирской области

    15:20  1 Ноября 2017
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    Лесное озеро вместе с рыбой исчезло под землей во Владимирской области

    Ярославль, 1 ноября. Лесное озеро вместе с рыбой внезапно для местных жителей исчезло под землей во Владимирской области, сообщил заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды региона Иван Шапошников.

    Необычное явление произошло в Вязниковском районе. По словам местных жителей, лесное озеро внезапно пропало под землей. Они подчеркнули, что диаметр водоема достигал порядка 140 метров. Кроме того, в озере водилась рыба, которая пропала вместе с ним.

    «Причина в общем-то банальная – образование карстовой воронки, — цитирует Шапошникова РИА Новости. — Это происходит по всему миру, в местах, где есть карстовые образования. Произошел какой-то очередной обвал карста, и в этот провал и ушло озеро».

    Эксперт обратил внимание, что сложно на данный момент сказать, наполнится ли озеро водой снова.

    «Бывает, что восстанавливается», — констатировал он.

    Лесное озеро вместе с рыбой исчезло под землей во Владимирской области

    Автор: Катерина Тимошенская
    #владимирская область #озеро #исчезновение
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