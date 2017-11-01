ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение ВСУ на линии фронта в Донбассе

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Луганск, 1 ноября. Разведка ЛНР зафиксировала запрещенное минскими договоренностями вооружение ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил спикер Народной милиции республики Андрей Марочко.

Киевские силовики разместили запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение на линии фронта в Донбассе. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, на контролируемой Киевом территории у Новоштовского, Новозвановки и Крымского находятся крупнокалиберные минометы и зенитные установки, а также гранатометы различных типов.

Напомним, что в апреле 2014 года Киев инициировал силовую операцию против республик Донбасса. ДНР и ЛНР не признали украинские власти, пришедшие в результате госпереворота, легитимными. Урегулированием конфликта занимаются дипломаты и представители контактных групп в Минске, а также лидеры стран «нормандской четверки».