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ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение ВСУ на линии фронта в Донбассе
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    ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение ВСУ на линии фронта в Донбассе

    14:53  1 Ноября 2017
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    ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение ВСУ на линии фронта в Донбассе

    Луганск, 1 ноября. Разведка ЛНР зафиксировала запрещенное минскими договоренностями вооружение ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил спикер Народной милиции республики Андрей Марочко.

    Киевские силовики разместили запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение на линии фронта в Донбассе. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, на контролируемой Киевом территории у Новоштовского, Новозвановки и Крымского находятся крупнокалиберные минометы и зенитные установки, а также гранатометы различных типов. 

    Напомним, что в апреле 2014 года Киев инициировал силовую операцию против республик Донбасса. ДНР и ЛНР не признали украинские власти, пришедшие в результате госпереворота, легитимными. Урегулированием конфликта занимаются дипломаты и представители контактных групп в Минске, а также лидеры стран «нормандской четверки». 

    ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение ВСУ на линии фронта в Донбассе

    Автор: Ирина Селезнева
    #всу #донбасс #нр
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