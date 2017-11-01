В Госдуме назвали бесовщиной заявление Матиоса об «охоте» на украинское руководство

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что российские спецслужбы якобы планировали убить 1600 украинских правоохранителей и чиновников, в том числе и высшее руководство государства. Украинские должностные лица потеряли чувство времени и пространства, делая подобные заявления, уверен председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Шаманов подчеркнул, что «в рядах украинских чиновников творится полная бесовщина», а «обвинения — голословны», поскольку украинская сторона не представила ни одного доказательства своих слов.

«Как можно комментировать всеусиливающийся бред различных должностных лиц Украины? Они потеряли чувство времени и пространства и ответственности за сделанные заявления, — комментирует для ФАН председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов. — На американском пространстве творится полная бесовщина, точно такая же бесовщина и шизофрения творится среди должностных лиц этого режима».

Во время очередного брифинга главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что российские спецслужбы якобы ведут охоту на украинцев, и заявил, что они планировали убить 1600 украинских правоохранителей и высших государственных чиновников, в том числе и высшее руководство Украины. При этом Матиос добавил, что вышеуказанные субъекты были интересны не только «спецслужбам страны-соседа, а также Центра специальных операций «ДНР», «ЛНР».

«Я подтверждаю это, — заявил Матиос. — В том числе высшее руководство государства. Только благодаря техническим возможностям, которые точно не у военторга прикупили в «ДНР», «ЛНР»», смогли отслеживать в режиме реального времени местонахождение и передвижение такого большого количества людей».

Также Матиос связал подрыв сотрудника Главного управления разведки министерства обороны полковника Максима Шаповала с работой якобы российских спецслужб, уточнив, что «субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен быть нынешний первый заместитель нацполиции Аброськин».

«Он прошел в миллиметре от взрыва. Группа работала как по нему, так и по Шаповалу. Это все, что я могу сказать», — заключил Матиос.

Если верить речи главного военного прокурора Украины, то он де-факто обвинил Россию в подрыве Шаповала, а также намекнул, что все события последних месяцев, где страдали и гибли украинские военные и чиновники — якобы де-факто дело рук российских спецслужб.

«Доказательств нет. Где доказательтва? Это голословные обвинения. В отличие от них, мы показали спецназовцев, которые бегали по Крыму, всему миру, — подчеркивает собеседник ФАН Владимир Шаманов. — Пусть хотя бы одного покажут, фамилия? У них были спецназовцы, которые готовили террористические акты на территории Крыма».

Пока официальный Киев предъявляет России голословные обвинения, сотрудники ФСБ РФ продолжают предотвращать реальные диверсии на территории Крыма. Так, в августе сотрудниками Федеральной службы безопасности в Херсонской области был задержан агент СБУ Лимешко Г.Г., направленный в Крым для осуществления диверсионных актов. Лимешко проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки. Ему поручили привести в негодное для эксплуатации состояние ЛЭП Судак — Новый Свет; поджечь лесные массивы в районе Судак — Рыбачье — Алушта; перекрыть автотрассу Судак — Новый Свет, создав условия для обвала горных пород; поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.