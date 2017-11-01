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Дейр эз-Зор: иранский ударный дрон атаковал ИГИЛ в районе Абу-Кемаля
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    Дейр эз-Зор: иранский ударный дрон атаковал ИГИЛ в районе Абу-Кемаля

    14:45  1 Ноября 2017
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    Дейр эз-Зор: иранский ударный дрон атаковал ИГИЛ в районе Абу-Кемаля

    Абу-Кемаль, 1 ноября. Позиции боевиков «Исламского государства»1 уничтожены точечным ударом иранского беспилотника.

    Сирийское информационное агентство опубликовало кадры ракетно-бомбового удара, нанесенного иранским беспилотным летательным аппаратом по позиции террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Удар, отмечает источник, был нанесен около автомагистрали, соединяющей нефтеперекачивающую станцию Т-2 и населенный пункт Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор.

    Ранее сообщалось, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ приблизились на 53 километра к ключевому городу Абу-Кемаль.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #бпла #дейр эз-зор #дрон
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