Полиции сильно повезло: российский журналист о задержании террориста в Нью-Йорке

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Российский журналист Валентин Богданов в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» рассказал некоторые подробности теракта в Нью-Йорке. Напомним, в ночь на среду эмигрант из Узбекистана, управляя грузовиком, протаранил толпу, в результате происшествия погибли восемь человек. Полиции удалось задержать виновника. По словам Богданова, этому могла поспособствовать случайность.

«Полиции очень сильно повезло: появлялась информация, что где-то неподалеку проводилась полицейская операция, поэтому полицейские быстро оказались на месте преступления. Вообще это место очень примечательное, оно находится в каких-то кварталах, может, двух-трех кварталах от мемориала, посвященного жертвам теракта 11 сентября. Уже обнародована траектория, по которой двигался автомобиль. Очевидно, даже если преступник не хотел, чтобы все произошло там, в этом символическом для американцев месте, где произошел крупнейший в истории этой страны террористический акт, то все равно он двигался в направлении «Граунд-Зиро». <…> Когда мы прибыли на место, полиция уже начала теснить журналистов и случайных прохожих от места происшествия», — рассказал Богданов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил что теракт устроил «очень больной и невменяемый человек».

Как сообщает «Газета.ru», гражданин Узбекистана выиграл свою визу в лотерею.