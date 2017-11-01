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Полиции сильно повезло: российский журналист о задержании террориста в Нью-Йорке
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    Полиции сильно повезло: российский журналист о задержании террориста в Нью-Йорке

    15:05  1 Ноября 2017
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    Полиции сильно повезло: российский журналист рассказал подробности теракта в Нью-Йорке

    Российский журналист Валентин Богданов в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» рассказал некоторые подробности теракта в Нью-Йорке. Напомним, в ночь на среду эмигрант из Узбекистана, управляя грузовиком, протаранил толпу, в результате происшествия погибли восемь человек. Полиции удалось задержать виновника. По словам Богданова, этому могла поспособствовать случайность.

    «Полиции очень сильно повезло: появлялась информация, что где-то неподалеку проводилась полицейская операция, поэтому полицейские быстро оказались на месте преступления. Вообще это место очень примечательное, оно находится в каких-то кварталах, может, двух-трех кварталах от мемориала, посвященного жертвам теракта 11 сентября. Уже обнародована траектория, по которой двигался автомобиль. Очевидно, даже если преступник не хотел, чтобы все произошло там, в этом символическом для американцев месте, где произошел крупнейший в истории этой страны террористический акт, то все равно он двигался в направлении «Граунд-Зиро». <…> Когда мы прибыли на место, полиция уже начала теснить журналистов и случайных прохожих от места происшествия», — рассказал Богданов.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил что теракт устроил «очень больной и невменяемый человек».

    Как сообщает «Газета.ru», гражданин Узбекистана выиграл свою визу в лотерею.

    Автор: Михаил Блинов
    #сша #теракт
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