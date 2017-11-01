Роскомнадзор рассказал о своих планах в отношении американских соцсетей

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Москва, 1 ноября. Роскомнадзор заявил, что в настоящее время не планирует принимать никаких мер в отношении американских СМИ и социальных сетей. Об этом в среду заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Если говорить про сейчас, то мы работаем в рамках правового поля, и каких-то конкретных действий по отношению к американским СМИ или американским социальным сетям мы не готовим», — отметил он.

Напомним, что в среду в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным ресурсам. Роскомнадзор заявил, что готов заблокировать любые средства обхода сайтов, внесенных в черный список.