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Хама: боевики «Джейш аль-Изза» усилили «Джебхат ан-Нусру» на северо-востоке провинции
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    Хама: боевики «Джейш аль-Изза» усилили «Джебхат ан-Нусру» на северо-востоке провинции

    14:32  1 Ноября 2017
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    Хама: боевики «Джейш аль-Изза» усилили «Джебхат ан-Нусру» на северо-востоке провинции

    Хама, 1 ноября. «Джебхат ан-Нусра»1 стягивает в провинцию Хама боевиков союзных группировок.

    Военные источники в Сирии сообщили, что к боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которые противостоят правительственным войскам САР в провинции Хама, присоединились формирования организации «Джейш аль-Изза» («Армия Славы» ранее была связана с «умеренными» боевиками из альянса «Свободная сирийская армия»).

    Отмечается, что «Джейш аль-Изза» является одним из основных получателей американских противотанковых ракетных комплексов TOW, поставляемых Пентагоном сирийской оппозиции.

    Боевики «Армии Славы» были замечены в районе населенного пункта Марьяб Джамлан, сообщают источники.

    Хама: боевики «Джейш аль-Изза» усилили «Джебхат ан-Нусру» на северо-востоке провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #джебхат ан-нусра #джейш аль-изза
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