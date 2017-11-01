Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
«Газпром» построил более половины газопровода «Сила Сибири»
Особое мнение
Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

    14:50  1 Ноября 2017
    119

    Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

    То, что сейчас происходит в мире, все более напоминает три классических признака революции, перенесенные с государственной на межгосударственную почву. Низы не хотят жить по-старому, верхи не могут управлять, возрастает политическая активность масс.

    Верхи и низы, массы — в данном случае это относится не к народу, а, скорее, к народам.

    Если раньше о кризисе авторитета гегемона и возрастающей политической активности можно было говорить только на периферии капиталистического глобализма, то теперь речь идет уже о странах-метрополиях.

    США: от демократии к истериократии

    Американские женщины разной степени привлекательности наперегонки несут свои слезы на алтарь прессы. Оказывается, истеблишмент США просто кишит мужчинами — шовинистами и насильниками.

    Уже четыре женщины заявили о том, что их домогался 93-х летний Джордж Буш-старший. Также общественные обвинения в непристойном поведении выдвинуты режиссеру Джеймсу Тобэку, продюсеру Рою Прайсу, фотографу Терри Ричардсону.

    Не обошлось без изюминки: в порядке оттеняющей проблему альтернативы предъявлено обвинение и со стороны мужчины. Его, подростка, якобы домогался актер Кевин Спейси.

    Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

    А началось все с продюсера Харви Вайнштейна. От него уже ушла жена.

    Что происходит в США? С чем связана эта волна разоблачений? Откуда это моралистское цунами?

    Мужчины всегда ухаживали за женщинами. Многие из них — не совсем пристойно. И это всегда оставалось частным делом. Но теперь это вдруг превратилось в дело общественное. Более того — в дело государственной важности.

    У США нет других дел государственной важности, которые были бы более достойны сил и внимания американского общества? Медицинское страхование, проблемы расовой дискриминации, полицейской жестокости, терроризма, внешнего долга? Все проблемы решены?

    Ну, во-первых, отчасти — да. Многие проблемы уже решены. Оказалось, что на все американские проблемы есть прекрасное объяснение — Рука Москвы.

    Как мы раньше не знали, не ведали
    Нюхом слабые, взглядами узкие,
    Что за всеми-то нашими бедами —
    Всемогущие хакеры русские…

    Это Рука Москвы создает в США ксенофобию, это она разжигает ненависть в фейсбуке, это она насылает покемонов на места, где американские полицейские убивали чернокожих.

    Рука Москвы играючи, словно домик из домино, разрушила американский престиж в мире. И самое главное — это она поставила на пост американского президента свою марионетку Дональда Трампа.

    Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

    Словом, проблемы серьезные, а их решение находится за пределами того, что может себе позволить американский истеблишмент. Ведь такие проблемы, как медстрахование и расовая напряженность, имеют корни в имущественном и социальном расслоении, которое, с точки зрения элит, — никакой не порок, а возможность и естественное положение дел.

    Будучи не в состоянии решить вопросы равенства и справедливости внутри американского общества, элита «града на холме» пытается имитировать борьбу за них уже опробованным на правах сексменьшинств образом — через раздувание борьбы за равенство женщин.

    Это не пламя социальной революции и не технологический прорыв, которые в состоянии реально, а не имитационно возвысить одно государство над прочими.

    Это карнавальный фейерверк, который своим блеском должен показать окружающему американскую элиту плебсу, а заодно и окружающим Америку народам, что Америка — все еще на передовом крае свободы, равенства и справедливости. Никто не неприкосновенен — ни звезды, ни 90-летние политики. Руки прочь от женских поп!

    Читайте также: На свое 70-летие Хиллари Клинтон получила от Трампа «убийственный» подарок

    Женская попа в данном случае призвана заменить и затмить социальные права, право на здоровье, право на равенство, право на жизнь. Права чернокожих, права ливийцев и сирийцев. Права украинцев.

    Чем попа хуже? Она даже лучше занимает экран и привлекает больше внимания и рейтинга. А что имеет больший рейтинг, то и важнее, не так ли?

    Американский медиакласс раздувает истерию потому, что это единственное, что он умеет, и это последнее, что остается.

    Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

    Украина как ключ от евроклетки

    Тем временем в СМИ утекло письмо, якобы направленное верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини госсекретарю по европейским делам МИД Польши Конраду Шимански.

    В этом письме г-жа верховный представитель уговаривает польский МИД не оказывать публичное давление на Украину в связи с принятым там законом об образовании, ущемляющим права национальных меньшинств и противоречащим евростандартам в данной сфере.

    «Мы высоко ценим позицию Польской республики по правам национальных меньшинств на территории Украины, однако, принимая во внимание сложную международную обстановку, просим Вас не усиливать риторику в адрес украинского руководства в связи с принятием закона об образовании», — говорится в письме.

    Кроме того, г-жа Могерини просит польский МИД повлиять на МИДы Румынии и Венгрии с той же целью — отступить от принципов защиты венгерского и румынского меньшинств на Украине.

    В качестве ответной любезности г-жа верховный представитель предлагает пойти на уступки в вопросе квот по приему Польшей мигрантов.

    Читайте также: МВФ пьет, Украина гуляет: Дмитрий Лекух о Киеве, который снова хочет денег

    Если письмо окажется подлинным, то оно даст большое пространство для серьезных выводов.

    Во-первых, мы можем многое сказать о европейских ценностях. Не об их фасаде или наборе, а об их изнанке и реальной иерархии. Что для Европы важнее — права национальных меньшинств или русофобия? Что важнее для Европы — беженцы с Востока или русофобия? Что важнее для Старого Света — собственные граждане, их права и проблемы с мигрантами? Или русофобия?

    Похоже, важнее русофобии для бюрократии ЕС нет ничего.

    Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

    И это означает одно из двух. Либо национал-социализм для Европы — это не эксцесс, не временное помутнение в результате стечения исключительных обстоятельств, а естественное состояние — просто переходящее от мягких форм к острым и обратно. Либо европейская бюрократия чужда Европе и управляет ею не в европейских интересах, а в интересах кого-то другого. Но кого? 

    Во-вторых, если письмо — не подделка, это означает, что у стран Новой Европы появился мощный рычаг давления на евробюрократию. Оказывается, достаточно начать видеть нацизм на Украине — и к тебе сразу побегут с понижением квот, повышением дотаций и… чего бы еще попросить? Если украинская русофобия для бюрократии ЕС так ценна, то можно просить очень и очень много.

    В-третьих, эту ценность Украины для бюрократии ЕС скоро поймут не только в Восточной Европе, но и в Старой. И тогда Украина станет источником вытрясания поблажек из Брюсселя со стороны каждой уважающей себя европейской страны. Украину будут трясти, как свинью-копилку, чтобы вытрясти из нее побольше нацизма и сдать евробюрократии за реальные уступки и привилегии.

    Интересно, что быстрее кончится: евробюрокатия или Украина? Что предпочтет ЕС в итоге, когда цены будут взвинчены до неприличных высот, — отпустить Европу на все четыре стороны или же отпустить Украину?

    В любом случае, перед нами — кризисы, обусловленные несоответствием элит Европы и США историческим вызовам и несовпадением их интересов с интересами управляемых ими обществ.

    Верхи не могут, а низы не хотят. Ну а паранойя по поводу Руки Москвы и бесконечных «агентов Путина» — это ничто иное как страх перед «все возрастающей политической активностью масс».

    Автор: Роман Носиков
    #сша #евросоюз #украина #трамп #могерини #русофобия #буш-старший #паранойя
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        325
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        1968
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6097
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        864