Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

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То, что сейчас происходит в мире, все более напоминает три классических признака революции, перенесенные с государственной на межгосударственную почву. Низы не хотят жить по-старому, верхи не могут управлять, возрастает политическая активность масс.

Верхи и низы, массы — в данном случае это относится не к народу, а, скорее, к народам.

Если раньше о кризисе авторитета гегемона и возрастающей политической активности можно было говорить только на периферии капиталистического глобализма, то теперь речь идет уже о странах-метрополиях.

США: от демократии к истериократии

Американские женщины разной степени привлекательности наперегонки несут свои слезы на алтарь прессы. Оказывается, истеблишмент США просто кишит мужчинами — шовинистами и насильниками.

Уже четыре женщины заявили о том, что их домогался 93-х летний Джордж Буш-старший. Также общественные обвинения в непристойном поведении выдвинуты режиссеру Джеймсу Тобэку, продюсеру Рою Прайсу, фотографу Терри Ричардсону.

Не обошлось без изюминки: в порядке оттеняющей проблему альтернативы предъявлено обвинение и со стороны мужчины. Его, подростка, якобы домогался актер Кевин Спейси.

А началось все с продюсера Харви Вайнштейна. От него уже ушла жена.

Что происходит в США? С чем связана эта волна разоблачений? Откуда это моралистское цунами?

Мужчины всегда ухаживали за женщинами. Многие из них — не совсем пристойно. И это всегда оставалось частным делом. Но теперь это вдруг превратилось в дело общественное. Более того — в дело государственной важности.

У США нет других дел государственной важности, которые были бы более достойны сил и внимания американского общества? Медицинское страхование, проблемы расовой дискриминации, полицейской жестокости, терроризма, внешнего долга? Все проблемы решены?

Ну, во-первых, отчасти — да. Многие проблемы уже решены. Оказалось, что на все американские проблемы есть прекрасное объяснение — Рука Москвы.

Как мы раньше не знали, не ведали

Нюхом слабые, взглядами узкие,

Что за всеми-то нашими бедами —

Всемогущие хакеры русские…

Это Рука Москвы создает в США ксенофобию, это она разжигает ненависть в фейсбуке, это она насылает покемонов на места, где американские полицейские убивали чернокожих.

Рука Москвы играючи, словно домик из домино, разрушила американский престиж в мире. И самое главное — это она поставила на пост американского президента свою марионетку Дональда Трампа.

Словом, проблемы серьезные, а их решение находится за пределами того, что может себе позволить американский истеблишмент. Ведь такие проблемы, как медстрахование и расовая напряженность, имеют корни в имущественном и социальном расслоении, которое, с точки зрения элит, — никакой не порок, а возможность и естественное положение дел.

Будучи не в состоянии решить вопросы равенства и справедливости внутри американского общества, элита «града на холме» пытается имитировать борьбу за них уже опробованным на правах сексменьшинств образом — через раздувание борьбы за равенство женщин.

Это не пламя социальной революции и не технологический прорыв, которые в состоянии реально, а не имитационно возвысить одно государство над прочими.

Это карнавальный фейерверк, который своим блеском должен показать окружающему американскую элиту плебсу, а заодно и окружающим Америку народам, что Америка — все еще на передовом крае свободы, равенства и справедливости. Никто не неприкосновенен — ни звезды, ни 90-летние политики. Руки прочь от женских поп!

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Женская попа в данном случае призвана заменить и затмить социальные права, право на здоровье, право на равенство, право на жизнь. Права чернокожих, права ливийцев и сирийцев. Права украинцев.

Чем попа хуже? Она даже лучше занимает экран и привлекает больше внимания и рейтинга. А что имеет больший рейтинг, то и важнее, не так ли?

Американский медиакласс раздувает истерию потому, что это единственное, что он умеет, и это последнее, что остается.

Украина как ключ от евроклетки

Тем временем в СМИ утекло письмо, якобы направленное верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини госсекретарю по европейским делам МИД Польши Конраду Шимански.

В этом письме г-жа верховный представитель уговаривает польский МИД не оказывать публичное давление на Украину в связи с принятым там законом об образовании, ущемляющим права национальных меньшинств и противоречащим евростандартам в данной сфере.

«Мы высоко ценим позицию Польской республики по правам национальных меньшинств на территории Украины, однако, принимая во внимание сложную международную обстановку, просим Вас не усиливать риторику в адрес украинского руководства в связи с принятием закона об образовании», — говорится в письме.

Кроме того, г-жа Могерини просит польский МИД повлиять на МИДы Румынии и Венгрии с той же целью — отступить от принципов защиты венгерского и румынского меньшинств на Украине.

В качестве ответной любезности г-жа верховный представитель предлагает пойти на уступки в вопросе квот по приему Польшей мигрантов.

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Если письмо окажется подлинным, то оно даст большое пространство для серьезных выводов.

Во-первых, мы можем многое сказать о европейских ценностях. Не об их фасаде или наборе, а об их изнанке и реальной иерархии. Что для Европы важнее — права национальных меньшинств или русофобия? Что важнее для Европы — беженцы с Востока или русофобия? Что важнее для Старого Света — собственные граждане, их права и проблемы с мигрантами? Или русофобия?

Похоже, важнее русофобии для бюрократии ЕС нет ничего.

И это означает одно из двух. Либо национал-социализм для Европы — это не эксцесс, не временное помутнение в результате стечения исключительных обстоятельств, а естественное состояние — просто переходящее от мягких форм к острым и обратно. Либо европейская бюрократия чужда Европе и управляет ею не в европейских интересах, а в интересах кого-то другого. Но кого?

Во-вторых, если письмо — не подделка, это означает, что у стран Новой Европы появился мощный рычаг давления на евробюрократию. Оказывается, достаточно начать видеть нацизм на Украине — и к тебе сразу побегут с понижением квот, повышением дотаций и… чего бы еще попросить? Если украинская русофобия для бюрократии ЕС так ценна, то можно просить очень и очень много.

В-третьих, эту ценность Украины для бюрократии ЕС скоро поймут не только в Восточной Европе, но и в Старой. И тогда Украина станет источником вытрясания поблажек из Брюсселя со стороны каждой уважающей себя европейской страны. Украину будут трясти, как свинью-копилку, чтобы вытрясти из нее побольше нацизма и сдать евробюрократии за реальные уступки и привилегии.

Интересно, что быстрее кончится: евробюрокатия или Украина? Что предпочтет ЕС в итоге, когда цены будут взвинчены до неприличных высот, — отпустить Европу на все четыре стороны или же отпустить Украину?

В любом случае, перед нами — кризисы, обусловленные несоответствием элит Европы и США историческим вызовам и несовпадением их интересов с интересами управляемых ими обществ.

Верхи не могут, а низы не хотят. Ну а паранойя по поводу Руки Москвы и бесконечных «агентов Путина» — это ничто иное как страх перед «все возрастающей политической активностью масс».