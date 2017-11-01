Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
«Газпром» построил более половины газопровода «Сила Сибири»
Политика
Максакова готова простить Собчак прежние обиды за признание Крыма украинским
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Максакова готова простить Собчак прежние обиды за признание Крыма украинским

    15:03  1 Ноября 2017
    43

    Максакова готова простить Собчак прежние обиды за признание Крыма украинским

    Киев, 1 ноября. Оперная певица Мария Максакова сообщила, что готова простить Ксении Собчак все прежние обиды за то, что она назвала Крым украинским.

    «За то, что она сказала, что Крым украинский, я ей готова простить все, что она говорила обо мне раньше», — заявила Максакова в интервью «Комсомольской правде».

    Напомним, прошлой зимой Мария Максакова, экс-солистка Мариинского театра и бывший депутат Госдумы РФ, переехала на Украину вслед за мужем Денисом Вороненковым, который в России был объявлен в розыск.

    Мария Максакова и Денис Вороненков

    Собчак на отъезд Максаковой из страны, как и многие, отреагировала негативно, заявив, что на Украине оперная дива «никому не нужна» и после такого поступка может рассчитывать только на возвращение в Россию после покаяния.

    «Меня, конечно, эти слова Ксении задели. Я не поняла, почему она решила в момент, когда мне так непросто дать такую отповедь», — прокомментировала Максакова.

    Однако, отвечая на вопрос корреспондента о том, как она относится к решению Собчак баллотироваться в президенты России, Максакова отметила, что Собчак, на ее взгляд, — «достойнейший гражданин» и всегда ей импонировала. 

    Напомним, в 2014 году по результатам референдума Крым вошел в состав Российской Федерации. Больше 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. 

    Автор: Алексей Громов
    #собчак #максакова #выборы-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        325
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        1968
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6097
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        864