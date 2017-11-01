Максакова готова простить Собчак прежние обиды за признание Крыма украинским

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Киев, 1 ноября. Оперная певица Мария Максакова сообщила, что готова простить Ксении Собчак все прежние обиды за то, что она назвала Крым украинским.

«За то, что она сказала, что Крым украинский, я ей готова простить все, что она говорила обо мне раньше», — заявила Максакова в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, прошлой зимой Мария Максакова, экс-солистка Мариинского театра и бывший депутат Госдумы РФ, переехала на Украину вслед за мужем Денисом Вороненковым, который в России был объявлен в розыск.

Собчак на отъезд Максаковой из страны, как и многие, отреагировала негативно, заявив, что на Украине оперная дива «никому не нужна» и после такого поступка может рассчитывать только на возвращение в Россию после покаяния.

«Меня, конечно, эти слова Ксении задели. Я не поняла, почему она решила в момент, когда мне так непросто дать такую отповедь», — прокомментировала Максакова.

Однако, отвечая на вопрос корреспондента о том, как она относится к решению Собчак баллотироваться в президенты России, Максакова отметила, что Собчак, на ее взгляд, — «достойнейший гражданин» и всегда ей импонировала.

Напомним, в 2014 году по результатам референдума Крым вошел в состав Российской Федерации. Больше 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.