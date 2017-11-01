Назло Западу: как конгресс национального диалога способствует миру в Сирии

В Избранное

Делегация так называемой умеренной оппозиции Сирии во время переговоров в Астане считает предложение провести Конгресс национального диалога в Сирийской Арабской Республике (САР) нарушением договоренностей женевских конференций по сирийскому урегулированию. Об этом журналистам заявил представитель делегации Яхъя аль-Ариди. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

« Могу сказать, что выдвинутая идея о проведении конгресса народов Сирии так, словно ситуация успокоилась и будто ничего не случилось в Сирии, — это, по сути, нарушение международного права, женевских договоренностей, политических мер, предпринимаемых сейчас для политического решения и политического перехода » , — заявил аль-Ариди.

Как сообщает «Газета.ru», конгресс пройдет 18 ноября 2017 года на территории Сочи. По информации российского внешнеполитического ведомства, для участия в конгрессе были приглашены 33 организаций, в том числе представители курдов.

«Перспективы боевиков уничтожены»

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что изначально гражданская война в Сирии была инспирирована многими внешними силами. И они продолжают оказывать влияние на ситуацию, несмотря на значительные изменения в обстановке и позициях заинтересованных сторон.

« Участие России позволило практически уничтожить перспективы террористов, несмотря на имеющиеся очаги их сопротивления, с каждым днем уменьшающиеся. Поэтому вопрос дальнейшего мирного благоустройства страны стал актуальным, о чем упоминал и Владимир Путин на Вадайском форуме. Установление мирной жизни — важнейшая задача, и конгресс, который на самом деле никак не противоречит женевским договоренностям, должен решить, каким путем пойдет развитие Сирии » , — добавил Сергей Простаков.

Конгресс, по мнению эксперта, в котором предполагается участие более 2 тыс. человек, обязательно должен быть репрезентативным. Его участниками должны быть, очевидно, не только сторонники Башара Асада, но и представители оппозиции, включая и эмигрировавших из страны, но сохраняющих в ней определенное влияние. Исключение оппозиции из послевоенного диалога было бы ошибкой Асада, т.к. в этом случае послевоенное устройство не будет стабильным и устойчивым.

« Главная цель — это лишение различных террористических группировок повлиять на будущее Сирии. Попытки мимикрии радикалов, несомненно, будут продолжаться, и их, разумеется, следует исключать из любого диалога. Основную тяжесть борьбы с ними на поле боя несли части сирийской армии при поддержке России и других союзников, а также курдские формирования при помощи западных военных. Есть очевидная проблема как с будущим курдской автономии, так и с правами, например, арабского населения, чьи территории сейчас контролируют курды. Основной закон страны должен обеспечить условия для сохранения идентичности всех многочисленных этносов и конфессий Сирии » , — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, курдские формирования, кроме ряда арабских территорий, сейчас взяли под контроль и самые богатые месторождения нефти. Во враждебном окружении они не смогут воспользоваться этим преимуществом, поэтому курдское руководство должно сотрудничать с сирийским правительством, контролирующим транспортные и нефтеперерабатывающие мощности.