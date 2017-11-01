Американская ПРО бессильна против российского «Сармата» — эксперт

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Бросковые испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» состоятся в четвертом квартале 2017 года. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

РС-28 «Сармат» — перспективный стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной ракетой. Можно сказать, эта ракета — вершина российской инженерной мысли, которая в будущем усилит ядерные щит и меч Российской Федерации.

Так как ракетный комплекс находится в разработке, общественности известны лишь приблизительные его характеристики: стартовая масса ракеты составляет 110 тонн, предположительная дальность полета — более 11 тысяч километров. Боевой блок содержит в себе от 10 до 15 боеголовок индивидуального наведения мощностью до 750 килотонн каждая. Для примера, мощность атомной бомбы «Малыш», которую США сбросили на японский город Хиросима, составляла от 13 до 18 килотонн, а бомбы «Толстяк», использовавшейся при бомбардировке Нагасаки, — 21. Примечательно, западные средства массовой информации уже назвали РС-28 «Сатана-2».

«Как заявляют военные, РС-28 «Сармат» будет выпускаться в двух вариантах — 10 блоков мощностью 750 килотонн либо 15 блоков по 450 килотонн. Если мы берем ближайший американский аналог — UGM-133A Trident II, то стандартная версия этой ракеты может нести 12 блоков по 100 килотонн, либо 8 блоков по 475 килотонн. Есть у них еще ракета LGM-30 Minuteman II, которая может нести три блока по 300 килотонн. Trident II немного перекликается с нашим «Сарматом», если будет иметь пятнадцатиблочное исполнение, но если брать версию на 10 блоков, то «Сармат» будет явно опережать», — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Проверка стартом — огневые испытания двигателей первой ступени новейшей российской МБР успешно завершились в 2016 году. Тогда инженеры проверяли работу всех основных механизмов ракетного комплекса: испытывались камеры сгорания силовой установки, наносы, газогенераторы и другие компоненты изделия.

Далее следуют бросковые испытания, во время которых отрабатывается старт самой ракеты, ее выход из шахты, начальный этап работы двигателя и постановка снаряда на курс. Примечательно, что во время испытательного пуска из шахты выбрасывается макет ракеты с реальной силовой установкой и заменителем груза. По весу и массе макет очень напоминает настоящую ракету.

Летно-конструкторские испытания — на этом этапе проводится запуск полностью оснащенной ракеты (вместо боевой части макет — прим. ред.) по заданной траектории и с конечной целью. К слову, снаряды отправляются на военные полигоны Кура на Камчатке. Как правило, для прохождения этого этапа, изделие должно быть испытано около 20 раз, после чего специальная комиссия принимает решение о проведении необходимых доработок или же о постановке на вооружение.

Таким образом, по мнению эксперта, американская система ПРО будет бессильна против «Сармата».

«Не стоит также забывать, что боеголовки РС-28 созданы по так называемой гиперзвуковой технологии, они будут лететь к цели с очень большой скоростью и при этом маневрировать. Понятное дело, что помимо настоящих боеголовок, там будут идти ложные цели с такими же характеристиками. Поэтому поразить настоящие боевые блоки будет очень и очень трудно, практически невозможно. Американские ПРО не смогут поразить боеголовки «Сармата», — заключил аналитик.

Напомним, в будущем именно РС-28 «Сармат» на пару с РС-24 «Ярс» и РТ-2ПМ «Тополь» станут основной ударной мощью российских ракетных войск стратегического назначения. Новая ракета заменит устаревающую Р-36М «Воеводу».