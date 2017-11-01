Sony объявила о старте продаж обновленного робота-собаки aibo

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Токио, 1 ноября. Корпорация Sony объявила, что с января 2018 года возобновляет продажи робота-собаки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, робот, как и его предшественники, будет носить имя aibo. Напомним, в 2006 году Sony остановила выпуск aibo в связи с финансовыми трудностями.

Усовершенствованный робот может подключаться к интернету и управлять домашними электроприборами. Но, по словам президента Sony Кадзуо Хираи, все же, в первую очередь, aibo - это устройство для радости и веселья. Разработчики сообщают, что существенно улучшили способности робота двигаться и передавать различные эмоции.

Стоимость новинки составит около $1,9 тысяч. Кроме того, обязательным будет договор на обслуживание aibo (от $790).