Израильский публицист: В России поняли, что надо выстригать террористические центры

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Программа «Время покажет» на Первом канале, естественно, в значительной части была посвящена страшному теракту в Нью-Йорке, в ходе которого выходец из Узбекистана, управляя грузовиком, задавил насмерть восемь человек и более десятка ранил. Уже установлена связь террориста с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

Однако, несмотря на совершенный днем теракт, вечером два миллиона человек вышли в Нью-Йорке на традиционный парад в честь праздника Хэллоуин, который прошел при повышенных мерах безопасности. Этой акцией ньюйоркцы попытались показать, что они не пасуют перед терроризмом. С обсуждения этой, кажущейся парадоксальной, реакции американцев, началась программа.

Так, американский журналист Марк Наклз, комментируя кадры шествия в честь Хэллоуина, отметил что он бы тоже пошел на этот парад.

«Яне боюсь террористов, хотя я очень трусливый человек, — отметил он. — Знаете, чего я боюсь? Я боюсь принимать душ — это в тысячи раз опаснее, чем терроризм, поскольку можно поскользнуться и что-то себе сломать. А насилие, терроризм — в этом нет ничего нового, это факт истории».

«Не пугает ли тебя, что даже 40 лет назад, когда Европу захлестнула волна терроризма, такого не было, — спросил американца ведущий Анатолий Кузичев. — В то время террористы — баски, леваки — выражали совершенно определенные политические требования. А этот человек убил людей, фактически, просто так».

По словам Наклза, это вполне объяснимо, поскольку сегодня для совершения резонансного теракта практически не нужно никакой подготовки, не нужно даже оружие.

«Достаточно водительских прав и кредитной карты, чтобы арендовать машину», — отметил американский журналист, показав свои права и кредитку. — Сколько процентов людей относительно сумасшедших? Сколько процентов реально сумасшедших? Террористы — это в основном жалкие лузеры, люди, недовольные своей жизнью».

«Ну, если он пишет на бумаге присягу ИГИЛ, то это уже не важно, сумасшедший он или нет, — возразил ведущий. — Когда в человеке есть вирус экстремизма, значит, этот человек уже инфицирован этой идеей, и самые лучшие спецслужбы об этом не узнают».

«Спецслужбы обязаны это узнавать заранее, — отметил израильский публицист Авигдор Эскин, по словам которого, российские правоохранительные органы с такой задачей успешно справились.

«Например, Россия это делает, — отметил он. — Ситуация, в которой Россия находилась 20 лет назад, — это, фактически, было ИГ внутри Российской Федерации. Мощнейшая структура, о которой мечтал Бен Ладен. Здесь на Кавказе было семь тысяч только арабских террористов. Это было страшное явление. Но с ним боролись, его победили благодаря тому, что в России поняли, что в первую очередь надо выстригать, выбривать те самые террористические центры, где потенциальные террористы только начинают собираться. Не тогда, когда он решил уже надеть пояс шахида и ли просто поехать на грузовике, а раньше».

Именно благодаря предупреждению возникновения террористических центров, профилактической работе, России удалось справиться с опасностью возникновения массового терроризма, отметил израильский публицист.

1 Организация запрещена на территории РФ.