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Агитация по ТВ и радио перед выборами президента РФ начнется 17 февраля — ЦИК
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    Агитация по ТВ и радио перед выборами президента РФ начнется 17 февраля — ЦИК

    14:33  1 Ноября 2017
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    Агитация по ТВ и радио перед выборами президента РФ начнется 17 февраля — ЦИК

    Москва, 1 ноября. Период агитации по ТВ и на радиоканалах для кандидатов в президенты РФ начнется 17 февраля 2018 года и продлится до полуночи 17 марта, когда наступит день тишины. 

    «Бесплатное эфирное время предоставляется на каналах общероссийских и региональных государственных организаций телерадиовещания по рабочим дням в период, начинающийся 17 февраля 2018 года и заканчивающийся в ноль часов по местному времени 17 марта 2018 года», — сообщается в постановлении, опубликованном на официальном сайте ЦИК.

    Отмечается, что каждая государственная организация телерадиовещания должна выделить не менее одного часа на агитацию в рабочие дни, региональная — 30 минут. В постановлении ЦИК особо отмечается, что эфирное время должно приходиться на период, когда аудитория теле- или радиоканала наиболее велика.

    ЦИК также утвердил порядок жеребьевок по распределению эфирного времени и печатной площади для агитации в СМИ между кандидатами на предстоящих выборах.

    Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально должна начаться в период с 7 по 17 декабря.
     

    Автор: Федор Веснин
    #цик #выборы-2018 #агитация
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