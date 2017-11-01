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Москва, 1 ноября. Период агитации по ТВ и на радиоканалах для кандидатов в президенты РФ начнется 17 февраля 2018 года и продлится до полуночи 17 марта, когда наступит день тишины.

«Бесплатное эфирное время предоставляется на каналах общероссийских и региональных государственных организаций телерадиовещания по рабочим дням в период, начинающийся 17 февраля 2018 года и заканчивающийся в ноль часов по местному времени 17 марта 2018 года», — сообщается в постановлении, опубликованном на официальном сайте ЦИК.

Отмечается, что каждая государственная организация телерадиовещания должна выделить не менее одного часа на агитацию в рабочие дни, региональная — 30 минут. В постановлении ЦИК особо отмечается, что эфирное время должно приходиться на период, когда аудитория теле- или радиоканала наиболее велика.

ЦИК также утвердил порядок жеребьевок по распределению эфирного времени и печатной площади для агитации в СМИ между кандидатами на предстоящих выборах.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально должна начаться в период с 7 по 17 декабря.

