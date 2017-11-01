Сирия новости 1 ноября 16.30: ВКС РФ и САА заставили «Тахрир аш-Шам» отступать в Хаме, в Даръа ССА организовала засаду на солдат САА

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Сирия, 1 ноября. САА при поддержке ВКС РФ выбила боевиков «Ан-Нусры» из ряда поселений Хамы, в Даръа ССА организовала засаду на солдат САА, армия Ирака штурмует поселения в окрестностях Аль-Каима. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, поддерживают САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Хаме, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Кемалю.

«Исламское государство»: ведет бои с ССА в провинции Даръа, теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: отступает на северо-востоке Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): организовала засаду на солдат САА в Даръа.

Провинция Хомс

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в районе поселения Таль Дахаб на севере провинции Хомс. Об этом пишет в своем Twitter-аккаунте (@newsyarmouk) информационное агентство Yarmouk News.

Ранее сообщалось, что на территории, где действует «режим тишины» исламисты открыли огонь по расположениям сирийской армии. Правительственные войска начали ответный обстрел зон дислокации боевиков.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия и союзные силы при поддержке ВКС РФ продолжают продвигаться от станции Т-2 в направлении города Абу Кемаль. Военный Telegram-канал (@C_Military1) передает, что армия САР находится в 18 километрах к югу от насосной станции, за прошедшие сутки правительственные войска преодолели расстояние в 11 километров.

Также САА продвигается к сирийско-иракской границе со стороны города Аль-Маядин. Террористы «Исламского государства»1 атакуют расположения правительственных войск, однако сирийская армия при поддержке российской авиации отбивает нападения ИГ1 и продолжает зачистку от радикальных исламистов поселений на пути своего следования.

Провинция Даръа

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) устроили засаду на солдат правительственных войск в районе Замрина, передает Qasioun News. В ССА заявляют, что в результате столкновения погибло несколько солдат армии САР, однако официально данная информация не подтверждена.

В окрестностях поселения Сахм аль-Джаулян продолжаются ожесточенные столкновения между «свободной армией» и боевиками группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», входящей в состав «Исламского государства».

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных военизированных формирований в районе Аль-Латамины на севере провинции Хама. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Facebook (@100001215073149).

На востоке и северо-востоке региона продолжается противостояние между сирийской армией и радикальными исламистами ИГИЛ1 и «Тахрир аш-Шам». Местные источники передают, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ отбивает у террористов населенные пункты провинции. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что боевики «Ан-Нусры» отступают под натиском атак союзников.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает, что иракская армия при поддержке бойцов ополчения «Хашд аш-Шааби» штурмует два поселения, расположенных к востоку от города Аль-Каим. Напомним, войска Ирака продвигаются к последнему прибежищу ИГИЛ в течение последних нескольких дней. В ходе операции от радикалов «Исламского государства» зачищено более 21 квадратного километра территорий провинции Анбар. Кроме того, в результате боестолкновений уничтожены десятки террористов ИГ и несколько единиц техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)