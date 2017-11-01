В Совфеде призвали российские СМИ не размещать рекламу в Twitter

В Избранное

Москва, 1 ноября. Глава рабочей группы комиссии Совфеда по защите суверенитета Олег Морозов сообщил, что российским компаниям в качестве ответной меры на притеснение RT и Sputnik США рекомендуется воздержаться от размещения рекламы в Twitter.

«В качестве ответной зеркальной меры в связи с дискриминацией СМИ РФ в США рекомендуется российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter», — заявил он, передает РИА Новости.

Напомним, ранее член Совфеда Ольга Ковитиди рассказала ФАН о правовых последствиях для Twitter запрета рекламы отечественного телеканала Russia Today и агентства Sputnik.

Как заявил в среду заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, компании Facebook, Twitter и Google запуганы властями США.

В минувшее воскресенье главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что российская сторона может зеркально ответить на запрет рекламы изданий RT и Sputnik в соцсети Twitter.