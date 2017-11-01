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Политика
В Совфеде призвали российские СМИ не размещать рекламу в Twitter
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    В Совфеде призвали российские СМИ не размещать рекламу в Twitter

    15:50  1 Ноября 2017
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    В Совфеде призвали российские СМИ не размещать рекламу в Twitter

    Москва, 1 ноября. Глава рабочей группы комиссии Совфеда по защите суверенитета Олег Морозов сообщил, что российским компаниям в качестве ответной меры на притеснение RT и Sputnik США рекомендуется воздержаться от размещения рекламы в Twitter.

    «В качестве ответной зеркальной меры в связи с дискриминацией СМИ РФ в США рекомендуется российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter», — заявил он, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее член Совфеда Ольга Ковитиди рассказала ФАН о правовых последствиях для Twitter запрета рекламы отечественного телеканала Russia Today и агентства Sputnik.

    Как заявил в среду заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, компании Facebook, Twitter и Google запуганы властями США.

    В минувшее воскресенье главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что российская сторона может зеркально ответить на запрет рекламы изданий RT и Sputnik в соцсети Twitter.

    Автор: Тимур Румянцев
    #twitter
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