«России послали четкий сигнал»: в Госдуме объяснили покупку Литвой ЗРК у Норвегии

В Избранное

Вооруженные силы Литвы приобрели у норвежского концерна Kongsberg Gruppen партию зенитно-ракетных систем NASAMS. Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин напоминает, что это уже не первая крупная партия вооружения, закупленная Литвой за последние годы.

В конечном итоге норвежские зенитно-ракетные комплексы будут включены в систему противовоздушной и противоракетной обороны Литвы. Та, в свою очередь, является частью пояса сдерживания, которым НАТО пытается окружить Россию. Россия, настаивает Швыткин, должна оставаться в рамках международного права, тем не менее она не может не ответить на подобные враждебные действия.

«Появление новых систем вооружения любого характера вблизи наших границ, оснащение ими армии, расквартированной неподалеку от наших границ, всегда влечет за собой некоторую эскалацию напряженности. Закупка литовской армией норвежских ЗРК не является исключением. Другое дело, что степень эскалации может быть различной. Системы NASAMS, зенитно-ракетные комплексы средней дальности, не представляют особой угрозы для нашей страны. Вместе с тем мы, в любом случае, должны отреагировать на это событие. Все же нацеленность на Россию систем противоракетной обороны США и их союзников — а не будем забывать, что не только Литва, но и Норвегия входят в блок НАТО — никак не способствует снижению напряженности в мире», — заявил депутат в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Конечно, продолжает Швыткин, реакция российской армии на расширение Литвой своих военных арсеналов не должна быть излишне поспешной.

«Нам не следует остро реагировать на каждый чих со стороны возможного противника, особенно если он, как я уже сказал, не представляет для нас особой угрозы», — подчеркивает парламентарий.

Пока российских подразделений, расположенных на западном участке государственной границы, с лихвой хватает на то, чтобы купировать все возможные воинственные устремления Литвы и других прибалтийских республик. Размещенные на западной границе РФ воинские части способны отразить возможную агрессию потенциального противника, а значит, способны предотвратить ее.

С другой стороны, норвежские системы NASAMS — уже далеко не первая серьезная армейская закупка Литвы. Не отстают от нее также и Польша, и другие прибалтийские республики. Все это, считает депутат, лишь лишний раз подтверждает враждебный курс, принятый в отношении нашей страны членами НАТО и Западом в целом.

«Я напомню, что за очень короткий промежуток времени вблизи нашей западной границы было проведено более 30 учений. НАТО стягивает туда различные армейские подразделения. Их ротация затягивается. Все это говорит нам, что Североатлантический альянс вынашивает планы по дестабилизации обстановки вблизи российских границ, а также намерения по провокации наших подразделений на какие-то необдуманные действия. Это главная задача, которую НАТО ставит перед собой», — поясняет Юрий Швыткин.

Если последние действия Литвы сами по себе и не являются поводом для беспокойств, то общий тренд на рост напряженности в Восточной Европе, конечно же, требует внимания и ответа со стороны России.