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Донбасс: грузинский наемник погиб под обстрелом ВСУ возле аэропорта Донецка
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    Донбасс: грузинский наемник погиб под обстрелом ВСУ возле аэропорта Донецка

    14:11  1 Ноября 2017
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    Донбасс: грузинский наемник погиб под обстрелом ВСУ возле аэропорта Донецка

    Донецк, 1 ноября. Западный наемник погиб во вторник в результате атаки Вооруженных сил Украины в районе воздушной гавани Донецка. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин. 

    По его словам, киевские военные, пытаясь улучшить свое положение в районе аэропорта, начали минометный и артиллерийский обстрел, после чего стали выдвигаться двумя группами в сторону позиций бойцов ДНР. 

    Военные республики смогли пресечь готовящуюся атаку силовиков, в результате чего погиб один грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ.

    Донбасс: грузинский наемник погиб под обстрелом ВСУ возле аэропорта Донецка

    «Как стало известно позже, в результате действий украинской стороны, грубо нарушающих минские соглашения, погиб наемник из Грузии», — отметил Басурин. 

    Ранее стало известно, что киевские военные выпустили более 700 боеприпасов по территории ДНР. 

    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина #донецк #басурин
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