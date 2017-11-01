Донбасс: грузинский наемник погиб под обстрелом ВСУ возле аэропорта Донецка

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Донецк, 1 ноября. Западный наемник погиб во вторник в результате атаки Вооруженных сил Украины в районе воздушной гавани Донецка. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, киевские военные, пытаясь улучшить свое положение в районе аэропорта, начали минометный и артиллерийский обстрел, после чего стали выдвигаться двумя группами в сторону позиций бойцов ДНР.

Военные республики смогли пресечь готовящуюся атаку силовиков, в результате чего погиб один грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ.

«Как стало известно позже, в результате действий украинской стороны, грубо нарушающих минские соглашения, погиб наемник из Грузии», — отметил Басурин.

Ранее стало известно, что киевские военные выпустили более 700 боеприпасов по территории ДНР.