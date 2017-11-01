Донбасс: грузинский наемник погиб под обстрелом ВСУ возле аэропорта Донецка
Донецк, 1 ноября. Западный наемник погиб во вторник в результате атаки Вооруженных сил Украины в районе воздушной гавани Донецка. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, киевские военные, пытаясь улучшить свое положение в районе аэропорта, начали минометный и артиллерийский обстрел, после чего стали выдвигаться двумя группами в сторону позиций бойцов ДНР.
Военные республики смогли пресечь готовящуюся атаку силовиков, в результате чего погиб один грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ.
«Как стало известно позже, в результате действий украинской стороны, грубо нарушающих минские соглашения, погиб наемник из Грузии», — отметил Басурин.
Ранее стало известно, что киевские военные выпустили более 700 боеприпасов по территории ДНР.