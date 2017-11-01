Предприимчивый тюменец превратил дачный домик в закрытое казино

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Тюмень, 1 ноября. Правоохранительные органы накрыли в Тюмени подпольное казино, оборудованное в местном дачном товариществе. Снятый напрокат дачный домик молодой тюменец превратил в настоящий покерный клуб.

Следственные органы некоторое время потратили на то, чтобы отыскать место, где проводились нелегальные подпольные игры. В начале сентября сотрудники регионального управления МВД, Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области вместе с бойцами Росгвардии штурмом взяли подпольное казино и задержали его организаторов.

Как сообщает Ura.ru, дело в покерном клубе было поставлено на широкую ногу: в момент задержания организаторов там находилась компания из восьми игроков, двое девушек-крупье и повар. Участники игры использовали для получения выигрышей игральные фишки, в садовом домике был установлен специальный покерный стол.

Организатору грозит до двух лет тюрьмы.