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Предприимчивый тюменец превратил дачный домик в закрытое казино
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    Предприимчивый тюменец превратил дачный домик в закрытое казино

    15:29  1 Ноября 2017
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    Предприимчивый тюменец превратил дачный домик в закрытое казино

    Тюмень, 1 ноября. Правоохранительные органы накрыли в Тюмени подпольное казино, оборудованное в местном дачном товариществе. Снятый напрокат дачный домик молодой тюменец превратил в настоящий покерный клуб.

    Следственные органы некоторое время потратили на то, чтобы отыскать место, где проводились нелегальные подпольные игры. В начале сентября сотрудники регионального управления МВД, Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области вместе с бойцами Росгвардии штурмом взяли подпольное казино и задержали его организаторов.

    Предприимчивый тюменец превратил дачный домик в закрытое казино

    Как сообщает Ura.ru, дело в покерном клубе было поставлено на широкую ногу: в момент задержания организаторов там находилась компания из восьми игроков, двое девушек-крупье и повар. Участники игры использовали для получения выигрышей игральные фишки, в садовом домике был установлен специальный покерный стол.

    Организатору грозит до двух лет тюрьмы.

    Автор: Валентин Меликов
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