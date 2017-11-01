Ростуризм намерен развивать систему «все включено» в России

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Москва, 1 ноября. Федеральное агентство по туризму планирует развивать обслуживание в отелях по системе «все включено» по всей России. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Хочу подчеркнуть, что в РФ популярны именно предложения all inclusive, которые включают в себя и размещение, и питание, и экскурсионную программу. Люди могут понимать, сколько денег они потратят на путешествие, и что больше дополнительных расходов им не понадобится», — пояснил Сафонов.

Он также добавил, что ведомство планирует распространять систему «все включено» в отелях по всей территории России, чтобы повысить конкурентоспособность РФ в сфере туризма. Сафонов отметил, что процесс внедрения системы «все включено» уже активно осуществляется в Краснодарском Крае.

Накануне глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен предложил отменить на курортах систему «все включено». По его мнению, данный шаг поможет туристам ближе познакомиться с культурой Турции, а также оживит экономику страны, передает телеканал «360».