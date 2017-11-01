Украина сообщила о возобновлении пропуска через границу с Крымом

В Избранное

Киев, 1 ноября. В Госпогранслужбе Украины подтвердили возобновление пропуска транспорта и людей через границу с Крымом.

Как сообщили в украинском ведомстве, в настоящее время «восстановлено движение транспортных средств и пешеходов через административную границу напротив всех контрольных пунктов — «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка».

Ранее соответствую информацию о возобновлении перехода через границу Украины с Крымом подтвердили в погрануправлении ФСБ РФ по Крыму. Согласно заявлению территориального управления ФСБ РФ, причиной прекращения пропуска людей и техники стал технический сбой.

Госпогранслужба Украины сообщила, что пропуск людей был прекращен около 1.30 в ночь на среду.

Напомним, российский Национальный антитеррористический комитет минувшей ночью сообщил о повреждении газопровода и ЛЭП в Крыму, неподалеку от поселка Винградный под Алуштой. Позже стало известно о повреждении газопровода у села Запрудное, которое расположено в восьми километрах южнее по Южнобережному шоссе. Вероятной причиной повреждений назвали диверсию.