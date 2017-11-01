Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
«Газпром» построил более половины газопровода «Сила Сибири»
Украина
Украина сообщила о возобновлении пропуска через границу с Крымом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина сообщила о возобновлении пропуска через границу с Крымом

    14:11  1 Ноября 2017
    160

    Украина сообщила о возобновлении пропуска через границу с Крымом

    Киев, 1 ноября. В Госпогранслужбе Украины подтвердили возобновление пропуска транспорта и людей через границу с Крымом.

    Как сообщили в украинском ведомстве, в настоящее время «восстановлено движение транспортных средств и пешеходов через административную границу напротив всех контрольных пунктов  — «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка».

     

    Ранее соответствую информацию о возобновлении перехода через границу Украины с Крымом подтвердили в погрануправлении ФСБ РФ по Крыму. Согласно заявлению территориального управления ФСБ РФ, причиной прекращения пропуска людей и техники стал технический сбой.

    Украина сообщила о возобновлении пропуска через границу с Крымом

    Госпогранслужба Украины сообщила, что пропуск людей был прекращен около 1.30 в ночь на среду.

    Напомним, российский Национальный антитеррористический комитет минувшей ночью сообщил о повреждении газопровода и ЛЭП в Крыму, неподалеку от поселка Винградный под Алуштой. Позже стало известно о повреждении газопровода у села Запрудное, которое расположено в восьми километрах южнее по Южнобережному шоссе. Вероятной причиной повреждений назвали диверсию.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        325
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        1968
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6097
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        864