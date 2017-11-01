Жителя Кемерова приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство таксиста

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Кемерово, 1 ноября. Кемеровский суд вынес приговор мужчине, который отказался платить таксисту и убил его. Виновный будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 12 лет.

Согласно данным кемеровского СК, 19 августа обвиняемый попросил товарища, занимавшегося частным извозом, подвезти его, сообщает «Газета Кемерова». Когда машина приехала по назначенному адресу, мужчина платить отказался. В результате возникшего конфликта он ударил водителя ножом в шею и вышел из автомобиля.

Раненый водитель попытался последовать за ним, но через пару шагов упал и скончался. Увидев это, обвиняемый снял с пальца убитого кольцо, забрал сумку с документами и скрылся. Однако в машине он оставил куртку и телефон, по которому его и нашли полицейские.

СК отмечает, что преступник сотрудничал со следствием. Кольцо погибшего мужчина успел продать за 1000 рублей.