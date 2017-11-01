Неизвестный с ножом напал на полицейских в Тунисе, есть раненые
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Тунис, 1 ноября. Неизвестный злоумышленник, вооруженный ножом, напал на сотрудников правоохранительных органов на площади в центре Туниса. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление полиции.
По имеющимся данным, нападение произошло на площади Бардо в центре столицы Туниса. Согласно предварительной информации, двое полицейских получили ранения.
Police officer stabbed near Bardo Museum in Tunis - Tunisia pic.twitter.com/mJpcewvJsc— AICS (@AICSFlashNews) November 1, 2017
В настоящее время нападавший злоумышленник задержан.
#TUNISIA- Extremist armed with a knife attacked a traffic #police patrol in #Bardo, #Tunis injuring 2 policemen pic.twitter.com/xcVAwDB3Ru— SicuroIMS N. Africa (@SIMS_NAfrica) November 1, 2017
Выясняются все обстоятельства и мотивы случившегося.