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Неизвестный с ножом напал на полицейских в Тунисе, есть раненые
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    Неизвестный с ножом напал на полицейских в Тунисе, есть раненые

    13:51  1 Ноября 2017
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    Неизвестный с ножом напал на полицейских в Тунисе, есть раненые

    Тунис, 1 ноября. Неизвестный злоумышленник, вооруженный ножом, напал на сотрудников правоохранительных органов на площади в центре Туниса. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление полиции.

    По имеющимся данным, нападение произошло на площади Бардо в центре столицы Туниса. Согласно предварительной информации, двое полицейских получили ранения.

    В настоящее время нападавший злоумышленник задержан.

    Выясняются все обстоятельства и мотивы случившегося. 

    Автор: Дана Балан
    #нападение #тунис #полиция #атака
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