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Никто ничего не понимал: россиянка стала очевидцем теракта в Нью-Йорке
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    Никто ничего не понимал: россиянка стала очевидцем теракта в Нью-Йорке

    14:03  1 Ноября 2017
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    Никто ничего не понимал: россиянка стала очевидцем теракта в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 1 ноября. Жительница Ноябрьска Ирина Лузько, которая гостила у знакомых в Нью-Джерси, стала очевидцем теракта в Нью-Йорке.

    По словам женщины, несмотря на чрезвычайную ситуацию, полицейские оцепили только небольшой участок дороги, где произошел теракт, а люди вели себя спокойно.

    Никто ничего не понимал: россиянка стала очевидцем теракта в Нью-Йорке

    «Сначала никто ничего не понимал. Подъехав к World Trade Centre, увидела много полиции. Полицейскими оцеплен только маленький участок дороги, где непосредственно произошел наезд. Было много журналистов, иностранной речи, в том числе и на русском», — вспоминает Ирина.

    Россиянка добавила, что полицейские даже позволяли себе фотографироваться с туристами. Многие американцы были одеты в маскарадные костюмы, поскольку в США очень широко празднуется Хэллоуин, передает Ura.ru.

    Напомним, что в ночь на среду в Нью-Йорке эмигрант из Узбекистана начал давить людей на грузовике. В результате теракта погибли восемь человек, еще одиннадцать получили ранения.

    Автор: Геннадий Плющев
    #теракт #урал #нью-йорк #россиянка
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