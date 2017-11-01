Никто ничего не понимал: россиянка стала очевидцем теракта в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 1 ноября. Жительница Ноябрьска Ирина Лузько, которая гостила у знакомых в Нью-Джерси, стала очевидцем теракта в Нью-Йорке.

По словам женщины, несмотря на чрезвычайную ситуацию, полицейские оцепили только небольшой участок дороги, где произошел теракт, а люди вели себя спокойно.

«Сначала никто ничего не понимал. Подъехав к World Trade Centre, увидела много полиции. Полицейскими оцеплен только маленький участок дороги, где непосредственно произошел наезд. Было много журналистов, иностранной речи, в том числе и на русском», — вспоминает Ирина.

Россиянка добавила, что полицейские даже позволяли себе фотографироваться с туристами. Многие американцы были одеты в маскарадные костюмы, поскольку в США очень широко празднуется Хэллоуин, передает Ura.ru.

Напомним, что в ночь на среду в Нью-Йорке эмигрант из Узбекистана начал давить людей на грузовике. В результате теракта погибли восемь человек, еще одиннадцать получили ранения.