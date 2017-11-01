Мурадов одобрил отказ Собчак от агитации в Крыму: Здесь ей делать нечего 

В Избранное

Москва, 1 ноября. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что считает «не национальной» позицию Ксении Собчак, которая объявила о своем намерении баллотироваться в президенты России, но при этом заявила, что Крым является украинской территорией. Мурадов одобрил решение Собчак не приезжать в Крым в ходе предвыборной кампании и не вести там агитацию.

«Она правильно делает, потому что в Крыму ей делать нечего, никакой поддержки она не встретит», — отметил Мурадов.

Вице-премьер республики, что считает совершенно неправильной позицию Собчак по крымскому вопросу — и в первую очередь потому, что она выражает и защищает зарубежные интерпретации.

«Любой кандидат, выступающий с желанием баллотироваться на пост президента страны, должен стоять на позиции национальных интересов этой страны, — подчеркнул вице-премьер Крыма. — Интерпретации, которые передаются зарубежными странами, зарубежными представителями — это уже не национальная позиция и позиция не кандидата в президенты России, а кандидата в президенты, может быть, какой-то другой страны».

Со своей стороны Мурадов, как друг Анатолия Собчака предложил «по-отцовски провести воспитательную работу в отношении Ксении Анатольевны».