В Избранное

Москва, 1 ноября. Командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин в ближайшее время возглавит Воздушно-космические силы РФ.

По данным российских источников, близких к военному ведомству РФ, изначально планировалось назначить главкомом ВКС РФ командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, однако сейчас он восстанавливается от травм после автокатастрофы.

Решение о назначении Суровикина было принято с учетом эффективности его действий в Сирийской арабской республике. Сергей Суровикин возглавил группировку российских войск в марте 2017 года и качественно повысил боевое взаимодействие авиации, наземных сил, средств ПВО и космической группировки. Многие военные эксперты считают, что именно при Суровикине был достигнут перелом в противостоянии боевикам, на данный момент от террористов освобождено уже более 95 процентов Сирии.

Отмечается, что генерал ранее возглавлял главное оперативное управление Генштаба, являлся начальником штаба Центрального военного округа и командовал Восточным военным округом.