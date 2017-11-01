Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп раскритиковал розыгрыш американских виз после теракта в Нью-Йорке
Россия
ВКС РФ возглавит генерал-полковник Суровикин — СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВКС РФ возглавит генерал-полковник Суровикин — СМИ

    14:04  1 Ноября 2017
    69

    ВКС РФ возглавит генерал-полковник Суровикин — СМИ

    Москва, 1 ноября. Командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин в ближайшее время возглавит Воздушно-космические силы РФ.

    По данным российских источников, близких к военному ведомству РФ, изначально планировалось назначить главкомом ВКС РФ командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, однако сейчас он восстанавливается от травм после автокатастрофы.

    Решение о назначении Суровикина было принято с учетом эффективности его действий в Сирийской арабской республике. Сергей Суровикин возглавил группировку российских войск в марте 2017 года и качественно повысил боевое взаимодействие авиации, наземных сил, средств ПВО и космической группировки. Многие военные эксперты считают, что именно при Суровикине был достигнут перелом в противостоянии боевикам, на данный момент от террористов освобождено уже более 95 процентов Сирии.

    Отмечается, что генерал ранее возглавлял главное оперативное управление Генштаба, являлся начальником штаба Центрального военного округа и командовал Восточным военным округом.

    ВКС РФ возглавит генерал-полковник Суровикин — СМИ

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #сергей суровикин #генерал
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        325
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        1975
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6121
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        866