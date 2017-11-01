СБУ обеспечила «арест имущества» глав ДНР и ЛНР - СМИ

В Избранное

Москва, 1 ноября. В Службе безопасности Украины заявили, что «приняли меры для обеспечения наложения ареста на имущество» глав самопровозглашенных республик.

Об этом сообщает RT со ссылкой на «112 Украина». Отмечается, что Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявлены в розыск на Украине, получено разрешение на их задержание.

Напомним, ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР. Политологи считают, что избавляясь от ДНР и ЛНР, США вносят хаос в Донбасс.

За минувшие сутки украинская армия выпустила по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 761 боеприпас, нарушив режим прекращения огня 36 раз. Народная милиция Луганской народной республики зафиксировала за этот период семь случаев обстрелов своей территории со стороны ВСУ.