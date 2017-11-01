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Общество
Бывший офицер МВД, получивший взятку в $100 тысяч от ОПГ, получил 9 лет колонии
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    Бывший офицер МВД, получивший взятку в $100 тысяч от ОПГ, получил 9 лет колонии

    13:54  1 Ноября 2017
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    Бывший офицер МВД, получивший взятку в $100 тысяч от ОПГ, получил 9 лет колонии

    Москва, 1 ноября. Экс-сотрудник уголовного розыска МВД РФ Вадим Шавлохов, являющийся фигурантом уголовного дела о получении 100 тысяч долларов взятки от ОПГ Аслана Гагиева, приговорен к девяти годам колонии строгого режима по решению Замоскворецкого суда Москвы.

    Кроме того, Шавлохов оштрафован на 16,4 миллиона рублей и лишен звания подполковника полиции.

    Следствие установило, что в 2013 году подсудимый за 100 тысяч долларов передал Гагиеву досье на его ОПГ. Как считает обвинение, «предательство Шавлоховым интересов службы могло существенно затруднить проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на пресечение деятельности ОПГ», передает РИА Новости.

    Члены преступной организации уроженца Грузии Аслана Гагиева убили 60 человек, в том числе бизнесменов, чиновников республиканского и городского уровней, сотрудников правоохранительных органов. Сам Гагиев был задержан в 2015 году в Австрии. В сентябре Высший земельный суд Вены удовлетворил запрос России о выдаче Гагиева.

    Напомним, накануне Таганский суд Москвы арестовал бывшего руководителя государственного управления делами Украины, экс-глава «Нафтогаза Украины» Игоря Бакая.

    Автор: Тимур Румянцев
    #суд
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